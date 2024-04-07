Где Россия начнет большое летнее наступление

Датский военный аналитик Андерс Нильсен проанализировал предстоящее летнее наступление России и назвал три возможных его направления. Несмотря на несколько возможных направлений, военный эксперт указывает, что Россия, вероятно, воспользуется одним.



С какого направления начнётся большое наступление России. Фото из открытых источников

Прошлое большое российское наступление завершилось в феврале, когда украинские войска вышли из Авдеевки. Несмотря на то, что Россия все еще давит по линии фронта, однако интенсивность упала. Андерс Нильсен предполагает, что летнее наступление России начнется в мае или июне, что обусловлено погодой, а именно окончанием грязевого сезона и возможностью применить тяжелую технику.

Датский военный аналитик выделил три основных направления, где Россия может начать свое большое наступление.

Наступление России с юга





Наступление России и возможная оккупация территорий на юге позволит россиянам улучшить свою собственную ситуацию по обеспечению материально-технических линий в Крым.

Однако Нильсен считает, что наступление с юга менее вероятно, ведь его трудно поддерживать материально из-за длинных наземных линий снабжения. Это усложнит и помешает России доставить требуемое количество боеприпасов.

Наступление России с севера





Россияне могут предпринять попытку наступления через участок, где сегодня проходит линия фронта вдоль международно признанной границы между Украиной и Россией. К примеру, Россия может начать атаку с Белгородской области на город Харьков.

Вероятность этого направления, по словам Нильсена, тоже не велика. Чтобы Россия начала большое наступление на Харьков с севера, россиянам нужно создать новую армию из 100 тыс. военных и техники. Датский эксперт отмечает, что не видит такой возможности в России. Кроме того, в Кремле не будут рисковать забрать ресурсы из какой-либо точки на передовой, где продолжаются активные боевые действия.

Наступление России с востока





Андерс Нильсен наиболее вероятным сценарием называет наступление России с востока. Это фактически то же место, где было зимнее наступление – широкий отрезок от Харьковской и Луганской областей на севере до Донецкой области на юге.

Эксперт из Дании напоминает, что российские войска на протяжении зимы почти по всей линии фронта в этом регионе продвигались. По его словам, наиболее вероятным сценарием является то, что мы увидим, что это будет продолжаться, и когда наступит лето, то наступление россиян на этом участке может значительно усилиться.

"Мы, вероятно, увидим, как россияне пытаются начать летнее наступление, и они могут добиться определенного прогресса. Но я не думаю, что нам следует ожидать, что события вдруг резко ускорятся и что линия фронта упадет", — заключает Андерс Нильсен.

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