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Где брать F-16 для Украины: у Байдена сделали новое заявление

Ранее Украине не передавали эти самолеты, поскольку США не считали их решающими для украинского контрнаступления

сегодня, 08:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден еще не утвердил решения о передаче Украине истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье, пишет Politico.

Где брать F-16 для Украины: у Байдена сделали новое заявление

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников


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"Я думаю, что учитывая количество (Ред. — F-16), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения", — отметил Салливан.

Советник добавил, что Украина не получила истребители раньше, поскольку они не были "критически важными" для ожидаемого контрнаступления ВСУ. Впрочем, условия меняются. Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 необходимы для этой борьбы.

Отметим, Украина уже несколько месяцев упорно работает над получением боевой авиации. недавно нам отказывали, но последние заявления мировых лидеров говорят об изменении риторики. Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания создали коалицию для обеспечения Украины боевыми воздушными силами. Премьер Великобритании Риши Сунак отмечал, что его страна готова начать обучение украинских пилотов уже этим летом.

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Источник: https://www.politico.com/news/2023/05/21/f16-fighter-jets-sullivan-ukraine-00098048
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