Украинские военные взяли под контроль газораспределительную станцию в городе Суджа, которая находится в Курской области России. По информации The Washington Post, россияне заявляют, что Вооруженные силы Украины также заняли несколько приграничных сел и часть города Суджа.

Российский газ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, на условиях анонимности, сообщил изданию, что украинские силы контролируют газораспределительную станцию, расположенную примерно в 8 километрах от украинско-российской границы.

В ответ на эти события Россия ужесточила охрану Курской АЭС.

The Washington Post также отмечает, что боевые действия в Курской области продолжаются уже третий день подряд, и по заявлениям российских военных Украина захватила часть Суджи и несколько прилегающих сел.

Вместе с тем, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, транзитный маршрут по поставкам российского газа в Европу через территорию Украины остается в рабочем состоянии. Министр подчеркнул, что Россия не обращалась к Украине по поводу возможных проблем с транзитом газа, сообщает Reuters.

Суджинская газоперекачивающая и измерительная станции в Курской области России является единственным входом для российского природного газа в украинскую газотранспортную систему, по которой газ поступает в Европу.

При этом известно, что российский "Газпром" планирует транспортировать через Украину около 41,7 миллиона кубометров газа в пятницу, что является увеличением по сравнению с 37,25 миллиона кубометров, запланированным на четверг.

В мае 2022 года Украина остановила транспортировку газа по альтернативному маршруту через транзитный пункт "Сохрановка", расположенный вблизи Луганской области.

Украина обвинила российские войска в воровстве транзитного газа и перенаправлении его в регионы, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

После закрытия "Сохрановки" объемы транзита снизились на четверть, поскольку "Газпром" заявил, что не может перенаправить эти объемы на станцию "Суджа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ в России взяли под контроль одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе.



