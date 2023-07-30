Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО: надо их наказать (ВИДЕО)



















Российский певец и сторонник режима Владимира Путина Олег Газманов заявил о необходимости атаковать страны Балтии, чтобы соединить по сухопутному коридору Калининградскую область с Российской Федерацией.

Российский певец Олег Газманов. Фото из открытых источников

Олег Газманов призвал к необходимости вооруженной агрессии против Литвы. Россиянин считает, что Россия имеет право "наказать" страны Балтии за их политику против РФ. Об этом российский певец заявил во время эфира по российскому телевидению.

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Сторонник Путина считает, что Россия победит в войне против Украины и добавил, что "вся Прибалтика будет с Россией" или Москва создаст прямое сообщение с Калининградской областью через Сувалкский коридор, который является частью территорий Польши и Литвы.

Газманов говорит, что Балтийские страны перекрыли России доступ к Калининградской области, несмотря на то, что якобы получили в подарок эти российские земли, а теперь "плохо ведут себя" с Россией.

"Как они ведут себя после этого, как можно их не наказать? Надо поставить точки над и", — заявил Газманов.

Посмотреть видео с призывами Олега Газманова напасть на Литву можно ниже:

Напомним, что Сувалкский коридор это части территорий Польши и Литвы, являющихся странами ЕС и НАТО. В июне президент Литвы Гитанас Науседа призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга направить дополнительные войска в район Сувалкского коридора. Польша же переместила свои воинские части к восточным границам после сообщений о возможных угрозах со стороны вагнеровцев, находящихся в Беларуси.





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