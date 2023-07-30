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Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО: надо их наказать (ВИДЕО)

Сторонник российского президента и популярный в начале 2000-х годов певец Олег Газманов заявил о необходимости атаковать новые страны.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Российский певец и сторонник режима Владимира Путина Олег Газманов заявил о необходимости атаковать страны Балтии, чтобы соединить по сухопутному коридору Калининградскую область с Российской Федерацией.

Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО: надо их наказать (ВИДЕО)

Российский певец Олег Газманов. Фото из открытых источников

Олег Газманов призвал к необходимости вооруженной агрессии против Литвы. Россиянин считает, что Россия имеет право "наказать" страны Балтии за их политику против РФ. Об этом российский певец заявил во время эфира по российскому телевидению.


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Сторонник Путина считает, что Россия победит в войне против Украины и добавил, что "вся Прибалтика будет с Россией" или Москва создаст прямое сообщение с Калининградской областью через Сувалкский коридор, который является частью территорий Польши и Литвы.

Газманов говорит, что Балтийские страны перекрыли России доступ к Калининградской области, несмотря на то, что якобы получили в подарок эти российские земли, а теперь "плохо ведут себя" с Россией.

"Как они ведут себя после этого, как можно их не наказать? Надо поставить точки над и", — заявил Газманов.

Посмотреть видео с призывами Олега Газманова напасть на Литву можно ниже:

Напомним, что Сувалкский коридор это части территорий Польши и Литвы, являющихся странами ЕС и НАТО. В июне президент Литвы Гитанас Науседа призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга направить дополнительные войска в район Сувалкского коридора. Польша же переместила свои воинские части к восточным границам после сообщений о возможных угрозах со стороны вагнеровцев, находящихся в Беларуси.

Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО: надо их наказать (ВИДЕО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО и заявили, что захватят территорию за считанные часы.

Также "Комментарии" писали о заместителе председателя Совета Безопасности РФ Дмитрии Медведеве, который назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kP57oEaOThE&ab_channel=%D0%97%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8F
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