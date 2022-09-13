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Гайдай рассказал, откуда начнется освобождение Луганской области

Масштабная деоккупация Луганской начнется с Кременной и Сватово

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Масштабная деоккупация Луганской начнется с Кременной и Сватово. Основной удар украинской армии ожидается именно там. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление, которое сделал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Гайдай рассказал, откуда начнется освобождение Луганской области

Луганская область. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что основные столкновения происходят на Лиманском направлении. Именно туда уже подтянулись те российские подразделения. которые поспешили выйти из Харьковской области. Теперь им поставлена задача, не допустить прорыва украинской армии. 

Сергей Гайдай считает, что как бы россияне не пытались помешать контрнаступлению ВСУ, ничего у них не выйдет и ситуация с Харьковской областью повторится на Луганщине. Основной удар ВСУ будет по направлению Сватово-Кременная.

По информацию губернатора Луганской области, уже известно, что российские войска полностью оставили Кременную, но ВСУ еще не зашли в город, чтобы можно было говорить о возобновлении контроля над еще одним важным населенным пунктом Луганщины. 

Гайдай уточнил, несмотря на то, что ВСУ массированно еще не зашли в Кременную, там уже развивается украинский флаг, партизанское движение сделало свой участок работы. Несколько похожая ситуация в Старобельске.

Что касается ситуации в Сватово, то сначала россияне устроили массовое бегство из этого населенного пункта, а потом получили команду вернуться. Сейчас на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается большой дефицит топлива. Такая ситуация возникла из-за массового бегства российских захватчиков и коллаборантов.

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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/8128
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