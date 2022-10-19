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Гайдай предположил, сколько лет нужно, чтобы восстановить Луганскую область

Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганской области, что вот так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала

19 октября 2022, 23:44
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Автор:

Лиля Воробьева

Около семи лет необходимо, чтобы  восстановить Луганскую область, но начинать такие работы можно будет только после полной деоккупации региона. Такое заявление сделал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Гайдай предположил, сколько лет нужно, чтобы восстановить Луганскую область

Восстановление Луганской области после войны (фото из открытых источников)

"Россияне выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганщины, что вот так называемая ЛНР восемь лет ничего не делала, а Россия делает", — сообщил Сергей Гайдай.

Кроме этого, Сергей Гайдай рассказал, что российская армия своей артиллерией пытается уничтожить Стельмаховку, которую недавно освободили ВСУ. А еще – оккупанты все еще пытаются организовать свое контрнаступление в направлении Лимана.

"Защитные бетонные сооружения, которые оккупанты устанавливают в Луганской области, они лично называют "линией Вагнера", — заявил чиновник.

Сергей Гайдай считает, что после того, как ВСУ освободит область, нужно будет начинать ее восстанавливать. По его подсчетам, на это может уйти около семи лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Луганскую область россияне подтянули много техники и мобилизованных. Россияне подтянули в Луганскую область многие мобилизованные и военные техники. Кроме этого, они взорвали несколько мостов в регионе, чтобы остановить быстрое контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Чиновник рассказал, что российские оккупанты из танков, "Градов", "Смерчей" расстреливают освобожденные населенные пункты. Следовательно, гражданским гражданам туда опасно возвращаться. Кроме этого, глава Луганской ОВА сообщил, что россияне опрокидывают в область много вражеской техники и мобилизованных россиян.



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