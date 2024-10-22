Гарантированно унизительные для Украины: названы условия мира с Россией

На сегодняшний день украинские генералы воюют как в маленькой, но советской армии, отметил политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, на верхнем уровне на потери не обращают внимания.

Переговоры Украины и РФ

"Чисто советский приказ "Ни шагу назад!" стал практически обыденным и не связанным с реальной фронтовой ситуацией. Поэтому украинские потери сейчас близки к российским. Бахмут, Авдеевка, плацдарм в Крынках... "Крымская операция" — из того же печального списка. В политическом смысле это то, чем наш президент может козырять во время зарубежных презентаций "Плана победы", но в военном смысле в Курской области крайне сложно и будет еще хуже", — заявил эксперт.

При этом он подчеркивает, что в начале вторжения Украина воевала совсем не так, потому что тогда генералы с советской извилиной под фуражкой притихли и не вмешивались. Кроме того, добавил эксперт, политическое руководство не требовало от бойцов героически погибать под враждебными ФАБами, чтобы эта жертвенность становилась основой самопиара и самоуверенности власти.

"Поэтому сейчас самый лучший вариант — приостановка боевых действий. Условия этого мира — Стамбульского или Эр-Риядского или еще какого-то гарантированно будут унизительными для Украины, с практической (не юридической) потерей территорий и другими уступками. На это можно пойти только при условии, что вынужденный позорный мир станет непреодолимым толчком к полной перезагрузке украинской общественно-политической системы. Собственными силами или под внешним управлением, но только такая радикальная перезагрузка позволит Украине не исчезнуть под бульдозером недоимперии", — заявил Кочетков.

По его словам, некоторые партнеры Украины на это и надеются.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе начали думать над изменением политики в отношении Украины.



