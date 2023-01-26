Гаага ждет Путина и Лукашенко: ПАСЕ проголосовала за трибунал

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага", — написал Гончаренко.

Стоит отметить, что по информации информагенства "Укринформ", "за" проголосовали 100 депутатов и только один воздержался от голосования.

В резолюции ПАСЕ подтверждает, что полномасштабное вторжение россии 24 февраля на территорию нашей страны является "агрессией" и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, как и Устав Совета Европы. А попытки аннексии Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей путем так называемых "референдумов" — это дальнейшая эскалация агрессии против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в краткосрочной перспективе РФ прибегнет к наступательным действиям, в которых потеряет много личного состава, сил и средств. После того, как она потерпит ряд существенных поражений на поле боя, начнется разброд и шатание внутри страны-агрессора с вероятностью ее распада, прогнозирует советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, формула скорейшего окончания войны проста – больше оружия, которое просит Украина. Согласны ли с такими утверждениями? Какова вероятность краха РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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