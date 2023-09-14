Гаага стала ближе к Путину: открыт офис МУС в Киеве

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС) в Украине. Офис является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги. Об этом сообщают "Комментарии".



Главный офис МУС находится в Гааге

Теперь сотрудники МУС получили возможность проводить расследования на местах. Украина стала восьмым государством, где есть отделение МУС, информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины Андрея Костина.

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"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", — цитирует Костина пресс-служба.

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что партнерство МУС с Украиной и странами-участниками ООН — "не просто искра", а "рассвет нового времени", в котором это сотрудничество должно проявить "выдержку и настойчивость".

Напомним, что ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена по подозрению в совершении военных преступлений, а именно — похищении украинских детей. Теперь Владимиру Путину грозит арест в любой из стран, ратифицировавших Римский статут МУС. После этого решения МУС Владимир Путин не покидал территорию России.

Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Местопребыванием является Гаага, однако по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте.

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