Фронт рискует посыпаться до конца года: назван худший сценарий для Украины

Худший сценарий для Украины до конца 2026 года – не обязательно внезапный прорыв российской армии. Значительно опаснее может стать затяжной кризис истощения, когда недостаток военных, боеприпасов и западной помощи одновременно ослабит оборону. Искусственный интеллект спрогнозировал худший сценарий на фронте до конца 2026 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает главной угрозой накопления проблем. Если Россия сохранит ресурсное преимущество и усилит давление в нескольких направлениях, а западные поставки будут задерживаться, ВСУ придется определять приоритеты в обороне. Нехватка военных будет осложнять ротации, а дефицит ракет ПВО будет угрожать тыловой инфраструктуре.

При таком развитии событий Россия может добиваться локальных прорывов и заставлять украинские силы отступать с отдельных позиций. В то же время, это не означает неизбежного обвала фронта: украинские контратаки способны срывать российские планы.

Gemini описывает сценарий, при котором российское давление на Покровском направлении и районе Константиновки создает угрозу обороне Донбасса. Одновременно задержки западных поставок и истощение личного состава будут вынуждать командование опрокидывать резервы без достаточного отдыха.

Дополнительной проблемой может стать активизация боев на юге, в частности, возле Гуляйполя и на Запорожском пограничном, а также на Сумщине и Харьковщине. Это будет распылять украинские силы. В то же время системная оборона, минирование и адаптация к дронной войне могут снизить риск глубоких прорывов.

DeepSeek также считает главной опасностью ползучее истощение. В его сценарии поставка оружия задерживается из-за войны на Ближнем Востоке и колебания союзников, а проблемы с мобилизацией усугубляют дефицит людей.

Россия может одновременно давить на Донбассе и сковывать украинские резервы на севере, в частности, на Сумщине и Черниговщине, пытаясь создать буферную зону. Худший результат — ситуация, когда нехватка сил и боеприпасов постепенно подрывает устойчивость фронта, а армия и общество входят в зиму истощенными.

Все три чата называют главным риском не одну проигранную битву, а одновременный дефицит людей, боеприпасов и помощи союзников. Отличаются акценты: ChatGPT говорит о постепенном ослаблении обороны, Gemini – об угрозе ключевым узлам Донбасса и распылении сил, а DeepSeek – о сочетании давления на востоке с потенциальной угрозой на севере.

Важно: это смоделированные искусственным интеллектом самые плохие сценарии, а не предсказание неизбежного развития событий. Их общий тезис: самым опасным станет ситуация, когда несколько проблем одновременно превысят возможности Украины их компенсировать.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты Путин будет пытаться уничтожить в Украине.



