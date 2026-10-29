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Росія не зупинить удари по Україні: які об’єкти Кремль хоче знищити

Експерт Рейтерович пояснив, чим може бути продиктоване посилення ударів з боку РФ

29 жовтня 2026, 18:09
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Кречмаровская Наталия

Росія не припиняє обстрілів України. Ворог завдає ударів по цивільній, енергетичній, транспортній інфраструктурі, попри підготовку до переговорного треку та гуманітарну місію в Олешках. 

Росія не зупинить удари по Україні: які об’єкти Кремль хоче знищити

Удари по Україні. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, що ворог як атакував Україну терористично, так і продовжить це робити. 

“І вони це будуть робити ледь не кожен день, просто тому, що можуть. І Путін вважає, що абсолютно немає сенсу це зупиняти. Можливо це максимальне підняття ставок перед розмовами про дійсно якесь там енергетичне перемир'я”, — зазначив він. 

Експерт пояснив, що після 3 листопада Україна може зняти мораторій щодо ударів по НПЗ. За словами Рейтеровича, для Трампа ця історія буде вже не настільки актуальною. При цьому, акцентував експерт, Україна понад 10 днів не атакує НПЗ РФ. І про це, за його словами, потрібно постійно наголошувати та говорити на всіх майданчиках. 

“Росія продовжує бити по енергетиці, мостах і так далі. От можливо, це ще така підготовка. І росіяни до того, як почнуть говорити про якесь обмеження ударів, намагаються завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі і пробують це робити. Я думаю, що це не останні спроби вдарити по мостах, на жаль. Тому до цього варто бути готовими і думати, як виходити з ситуації, якщо якісь там ще прильоти будуть”, — підсумував Рейтерович. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін хоче зламати Київ. І обстріли житлової та цивільної інфраструктури з великою кількістю жертв серед мирного населення штучний інтелект розглядає як засіб тиску на Україну. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OIqZGCETPiY
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