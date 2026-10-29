Росія не зупинить удари по Україні: які об’єкти Кремль хоче знищити

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Кречмаровская Наталия
Росія не припиняє обстрілів України. Ворог завдає ударів по цивільній, енергетичній, транспортній інфраструктурі, попри підготовку до переговорного треку та гуманітарну місію в Олешках.
Удари по Україні. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, що ворог як атакував Україну терористично, так і продовжить це робити.
Експерт пояснив, що після 3 листопада Україна може зняти мораторій щодо ударів по НПЗ. За словами Рейтеровича, для Трампа ця історія буде вже не настільки актуальною. При цьому, акцентував експерт, Україна понад 10 днів не атакує НПЗ РФ. І про це, за його словами, потрібно постійно наголошувати та говорити на всіх майданчиках.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін хоче зламати Київ. І обстріли житлової та цивільної інфраструктури з великою кількістю жертв серед мирного населення штучний інтелект розглядає як засіб тиску на Україну.