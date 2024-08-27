Фронт может посыпаться: информацию об очень сложной ситуации замалчивают

В Донецкой области произошли "большие изменения" не в пользу ВСУ, отметил в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов. Более того, по его словам, все так плохо, что фронт может "посыпаться".

Война в Украине

"Есть куча неофициальной информации, которая, к сожалению, очень тяжелая. И я понимаю, почему официально сейчас об этом не заявляют. Но за вчера-позавчера большие изменения. Изменения, к сожалению, не в нашу пользу произошли", — сообщил Жирхов.

По его словам, для него лично и для других эксперты стало неожиданностью, что кремлевский диктатор Владимир Путин отказался защищать Курскую область, а наоборот, бросил все войска на Покровское направление.

"Если в ближайшие недели не будет какой-либо контрнаступательной операции с нашей стороны, то там фронт в буквальном смысле может посыпаться", — сказал Жирохов.

Более того, столь же сложная ситуация сложилась и на других участках фронта, говорит эксперт. По его словам, сейчас сложно в районе населенных пунктов Роботино, Угледар.

Жирнов отметил, что пока не ясно, что будет делать Ставка верховного главнокомандующего и Генеральный штаб, но очевидно, что это нужно делать уже в ближайшие дни.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военно-обозревателя группы "Информационное сопротивление" сейчас на фронт происходит тотальный провал обороны. Ситуация складывается так, что ВСУ теряют позиции, которые могли бы удерживать месяцами. При этом враг безумными темпами приближается к Покровску. По его словам, нужны решения военного командования по поводу обороны, потому что вопросы именно у них, а не у военных, которые стоят на позициях до последнего.



