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Ткачик Олеся
В Донецкой области произошли "большие изменения" не в пользу ВСУ, отметил в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов. Более того, по его словам, все так плохо, что фронт может "посыпаться".
Война в Украине
По его словам, для него лично и для других эксперты стало неожиданностью, что кремлевский диктатор Владимир Путин отказался защищать Курскую область, а наоборот, бросил все войска на Покровское направление.
Более того, столь же сложная ситуация сложилась и на других участках фронта, говорит эксперт. По его словам, сейчас сложно в районе населенных пунктов Роботино, Угледар.
Жирнов отметил, что пока не ясно, что будет делать Ставка верховного главнокомандующего и Генеральный штаб, но очевидно, что это нужно делать уже в ближайшие дни.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военно-обозревателя группы "Информационное сопротивление" сейчас на фронт происходит тотальный провал обороны. Ситуация складывается так, что ВСУ теряют позиции, которые могли бы удерживать месяцами. При этом враг безумными темпами приближается к Покровску. По его словам, нужны решения военного командования по поводу обороны, потому что вопросы именно у них, а не у военных, которые стоят на позициях до последнего.
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