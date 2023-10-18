Фрэнсис Фукуяма предсказал Украине судьбу Израиля и порассуждал о распаде России

Фрэнсис Фукуяма, пользующийся реноме одного из самых известных философов современности, считает, что Украину ждет судьба нового Израиля, который выиграет войну с Россией, но государству придется жить в состоянии перманентного конфликта с агрессивным соседом, поскольку он никуда не денется. Об этом, как сообщают "Комментарии", Фукуяма заявил в комментарии "Радио Свобода".

Фрэнсис Фукуяма

"Никто не может предсказать сколько времени продлится эта война, — заявил Фукуяма. — Люди, которые говорят, что она может продлиться 5 или 10 лет, не знают о чем они говорят. Это один из возможных вариантов, но мы не знаем является ли это неминуемым. Мне кажется, что ситуация в Украине будет чем-то похожа на ситуацию в Израиле. В том смысле, что Россия никуда не исчезнет".

По словам Фукуямы, даже возвращение к границам 1991 года "не уничтожит Россию".

— Это не будет как с Германией или Японией в 1945 году, когда эти страны потерпели поражение, — отмечает Фукуяма. По его мнению, наличие ядерного оружия, богатых минеральных залежей, в том числе нефти, будет способствовать устойчивости России.

"Россия останется и останется, скорее всего, достаточно мощной, – говорит Фукуяма. – Именно поэтому я считаю, что членство в НАТО очень важно и это единственное, что может остановить посягательство России завоевать Украину в будущем".

Размышляя о возможности распада России, Фукуяма отметил, что страхи по поводу будущего ядерного потенциала РФ преувеличены. На примере СССР он напомнил, что распад Советского Союза не привел к бесконтрольному использованию этого оружия.

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