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Французский генерал заявил, что война в Украине – это неизбежный крах России

Российская армия, полиция, спецслужбы и другие группировки могут начать внутренний конфликт в России, если Путин потеряет власть в Москве.

сегодня, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Генерал-лейтенант Франции в отставке Мишель Яковлефф считает, что Путин полномасштабным вторжением России в Украину ускорил крушение РФ. По словам французского офицера, после потери власти в Кремле в России может начаться стычки между разными военными группировками.

Французский генерал заявил, что война в Украине – это неизбежный крах России

Генерал Мишель Яковлефф о крахе России. Фото из открытых источников

Во время разговора с военным экспертом Ксавье Тительманом французский генерал Мишель Яковлефф заявил, что Россия идет к неизбежному упадку и провозглашению независимости разных частей РФ.

Как объясняет офицер, Франция имеет одну армию и одно Министерство обороны, в то время как в России присутствуют три полноценных структуры, которые можно назвать армиями — Минобороны, МВД и ФСБ. Кроме того, существуют частные военные формирования, в частности, "Патриот" и кадыровцы. Еще одной причиной начала конфликтов внутри России Яковлефф назвал проведенные этнические границы в РФ, которые не устраивают часть населения в стране.

"Режим Путина создал систему, похожую на ситуацию в Ливане 1973 года: армия, Хезболла, Амаль и другие группировки. В случае падения власти в Москве, если будут разные образования, желающие независимости, мы получим Югославию, умноженную на 10. Такое развитие событий почти неизбежно", — объясняет Мишель Яковлефф.

Генерал добавляет, что война в Украине – это "закуска", а главное блюдо в меню будет развал России. По словам Яковлеффа, именно Путин ускорил эти события, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат высказал свое мнение о том, как может закончиться война.

Также "Комментарии" писали о резолюции Европарламента о признании Путина нелегитимным президентом России.



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Источник: https://abn.org.ua/en/analysis/the-war-in-ukraine-will-lead-to-the-inevitable-collapse-of-russia-the-french-general/
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Ігор

сегодня, 13:24

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