Французский генерал заявил, что война в Украине – это неизбежный крах России

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Slava Kot
Генерал-лейтенант Франции в отставке Мишель Яковлефф считает, что Путин полномасштабным вторжением России в Украину ускорил крушение РФ. По словам французского офицера, после потери власти в Кремле в России может начаться стычки между разными военными группировками.
Генерал Мишель Яковлефф о крахе России. Фото из открытых источников
Во время разговора с военным экспертом Ксавье Тительманом французский генерал Мишель Яковлефф заявил, что Россия идет к неизбежному упадку и провозглашению независимости разных частей РФ.
Как объясняет офицер, Франция имеет одну армию и одно Министерство обороны, в то время как в России присутствуют три полноценных структуры, которые можно назвать армиями — Минобороны, МВД и ФСБ. Кроме того, существуют частные военные формирования, в частности, "Патриот" и кадыровцы. Еще одной причиной начала конфликтов внутри России Яковлефф назвал проведенные этнические границы в РФ, которые не устраивают часть населения в стране.
Генерал добавляет, что война в Украине – это "закуска", а главное блюдо в меню будет развал России. По словам Яковлеффа, именно Путин ускорил эти события, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат высказал свое мнение о том, как может закончиться война.
Также "Комментарии" писали о резолюции Европарламента о признании Путина нелегитимным президентом России.
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Ігор
сегодня, 13:24
Та вони з чиновниками Єрмака суддями депутатами мерами олігархами попами і рабінами юдейцями знайшли спільну мову. Так, що ці істоти взагалі не турбуються, що щось загрожує їх розкішному корупційному життю у разі програшу України, тому на захист свого не поспішають. Вважаєте що вони між собою не домовляться? Тоді вас чекає велике здивування.