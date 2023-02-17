Французские колесные танки AMX-10 RC направляются в Украину. Что это за оружие

По данным Операционных сил Франции, первые бронированные автомобили AMX-10 RC, которые также называют колесными танками, отправились в Украину и прибудут к концу месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на FOB.

Бронированные автомобили AMX-10 RC. Фото из открытых источников

Президент Франции изменил свое мнение о поставках военной техники в Украину и один из первых принял решение передать колесные танки AMX-10 RC. После его решения активизировали свою поддержку Британия, США и Германия, которые объявили о предоставлении бронетранспортера и танков для Украины.

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Согласно сообщениям Операционных сил Франции, в Украину уже направляются 14 бронированных машин AMX-10RC. AMX-10 RC во многом напоминает танк, поскольку имеет пушку, которая может уничтожать другие военные бронетехники. Украинские военные уже прошли тренировки и готовы использовать французскую технику на фронте.

AMX-10 RC – боевая колесная бронированная разведывательная машина, попавшая на вооружение армии Франции в 1981 году. Эту военную технику можно охарактеризовать как колесный истребитель танков и легкий танк. Но основной задачей АМХ-10 RC является ведение разведки в особо сложных боевых условиях и огневая поддержка.

На вооружении бронетранспортера машина имеет 105-мм пушка F2 MECA, которая способна уничтожать российские танки. Рядом с пушкой может быть размещено 7,62-мм пулемет. AMX-10 RC способен перевозить 38 снарядов и 4 тыс. патронов калибра 7,62-мм. В общем, танк способен разгоняться до 85 км/ч, однако в полевых условиях его скорость составляет 45 км/ч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление президента Франции, который сообщил, что сегодня нет времени для диалога с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия начала испытание нового оружия. Украина получит ее первой в мире.