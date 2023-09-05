Французские аналитики подсчитали, сколько в России останется танков к 2024 году

Аналитики из Institute Action Resilience (IAR) опубликовали исследование, в котором рассмотрели три сценария, в зависимости от которых Россия будет иметь от 250 до 1500 танков в своем арсенале к началу 2024 года.



Российские танки. Фото из открытых источников

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Исследования IAR базируются на спутниковых снимках, согласно которым в России может быть около 3 тысяч танков всех типов, включая такие, как Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и другие. Аналитики приняли во внимание заявления РФ, что они способны производить и ремонтировать около 800 танков в год. Однако в IAR произвели коррекцию, ведь считают, что Кремль добавляет сюда все незначительные ремонтные работы танков, включая полевые. Аналитики считают, что россияне способны изготовить 10 новых танков, модернизировать — 205, а восстановить еще до 200.

Таким образом, Institute Action Resilience смоделировал три сценария. Согласно первому ВСУ, получит значительный прогресс в наступлении и увеличит уничтожение с 2,62 танка до 12 в день. В таком случае Россия на начало 2024 года будет иметь около 250 танков, которые будут скрадываться из деталей разных танков. По первому сценарию, российские танки перестанут быть важным фактором в войне в Украине.

По второй модели украинские силы ликвидируют меньшее количество танков России, поэтому армия РФ будет иметь до 600 единиц этой тяжелой техники. Французские аналитики считают, что такого количества будет достаточно для россиян, чтобы обеспечить боевую готовность только на важных направлениях фронта.

По последнему сценарию ВСУ не смогут увеличить количество уничтоженных танков, что приведет к 1500 танков в арсенале РФ. IAR объясняет, что это даст возможность русским создать одну боеспособную армию для проведения наступательных действий под совместной координацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в восторге от нового танка. По их словам, он несет смерть и страх.

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