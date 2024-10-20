Франция предоставит Украине новое вооружение, которое закупит за российские деньги

Франция "взыскала" 300 миллионов евро в виде процентов с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

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"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", – сказал он.

Министр отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых артиллерийских систем Caesar, которые будут поставлены в Украину, а также 155 мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по аэродрому и военному заводу российских оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает портал "Комментарии".

Сегодня ночью нанесен огневой поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области рф. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.

Также, Силы обороны Украины атаковали федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области рф. Здесь производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.