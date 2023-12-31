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Франция отреагировала на заявления России по поводу атаки Украины на Белгород

Представитель Франции при ООН поддержал Украину на экстренном заседании Совбеза ООН, организованном Россией из-за инцидента в Белгороде.

31 декабря 2023, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривье прокомментировал заявления России о возможной причастности Украины в атаке на Белгород, где по заявлениям Москвы погибли более двух десятков гражданских граждан.

Франция отреагировала на заявления России по поводу атаки Украины на Белгород

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривье. Фото из открытых источников

Николя де Ривье на заседании Совбеза ООН отметил, что Украина защищается от российской агрессии и соблюдает нормы ООН, в то время как Москва ведет неспровоцированную войну.

"Украина в марте 2022 года вместе с Международным судом ООН четко требовала от российских военных безотлагательно покинуть территорию Украины. Украина защищается, полностью придерживаясь Устава ООН, а Россия его топчет. Россия должна положить конец своей захватнической войне", — пояснил Николя де Ривье позицию Франции в ситуации с инцидентом в Белгороде.

Напомним, что Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в российском городе Белгород. Москва обвинила Украину в гибели мирных граждан РФ. Вероятно, во время работы российской системы ПВО обломки поразили жилые дома россиян и убили более 20 гражданских россиян. Украина официально не реагировала на инцидент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постоянный представитель США в Совбезе ООН Джон Келли прокомментировал ситуацию с погибшими россиянами в Белгороде. Американский дипломат заявил, что в инциденте виноват Путин, начавший войну против Украины, а гражданские россияне также несут на себе груз войны.

Также "Комментарии" писали, что Россия обвинила Чехию в передаче оружия Украине, которое, возможно, было использовано для удара по Белгороду, и вызвала страну в Совбез ООН для объяснений. Однако в Праге резко отреагировали на слова из Москвы и объяснили, что не собираются служить русской лжи и пропаганде.




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Источник: https://twitter.com/nderiviere/status/1741233319814009315
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