Тактика российского командования по Курской области более-менее вырисовывается, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, ничего оригинального оно не придумало, стандартная схема. От того, что схема стандартная и предсказуемая, она не перестает быть рабочей, добавил военный.

Бои в Курской области

"В настоящий момент они концентрируют силы для основного удара, не пуская их сразу в работу. Потому что для вытеснения рейдовой группировки нужен контингент в несколько раз больше по численности. Также необходимо превосходство в арте, авиации и БПЛА. Пишут, что уже сконцентрировано порядка 10 тысяч личного состава, по технике количественно информации нет. Но ее перебрасывают, это известно", — говорит Сазонов.

По его словам, понятно, что в группировке должны преобладать силы с реальным боевым опытом, потому что новые в бою с опытными украинскими силами уже показали свою несостоятельность. А переброска боевых подразделений росармии с Купянска, Волчанска и дальше требует времени.

"Основной костяк "дорастят мясом" срочников и недавно собранных резервов", — говорит Сазонов.

В то же время, он считает, что все это время командование будет бороться и сдерживать прорыв рейдовой группы ВСУ тем, что под рукой и чего не жалко.

"Это остатки срочников, собранные отовсюду отдельные подразделения, тероборона, какая есть. При таком дефиците уже бросили в бой даже "вертухаев" из местной колонии. Ожидаемо в бою эти сотрудники УФСИН оказались никакими и уже попали в плен. Повторяю, кидают на сдерживание всех, кого не жалко. Пока формируется реальная ударная группировка", — сообщает Сазонов.

По его словам, это целиком логичный ход, как по учебнику. Ключевой вопрос – сколько времени потребуется противнику для перемещения и концентрации необходимого количества личного состава и техники, и как использует это время группировка ВСУ.

"Мы можем подготовиться к обороне или пойти дальше в любом направлении. Тут много вариантов", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько времени ВСУ должны удерживать захваченные территории, чтобы иметь козыри на переговорах с РФ.



