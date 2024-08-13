Формируется реальная ударная группировка: что задумал враг в Курской области

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Ткачик Олеся
Тактика российского командования по Курской области более-менее вырисовывается, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, ничего оригинального оно не придумало, стандартная схема. От того, что схема стандартная и предсказуемая, она не перестает быть рабочей, добавил военный.
Бои в Курской области
По его словам, понятно, что в группировке должны преобладать силы с реальным боевым опытом, потому что новые в бою с опытными украинскими силами уже показали свою несостоятельность. А переброска боевых подразделений росармии с Купянска, Волчанска и дальше требует времени.
В то же время, он считает, что все это время командование будет бороться и сдерживать прорыв рейдовой группы ВСУ тем, что под рукой и чего не жалко.
По его словам, это целиком логичный ход, как по учебнику. Ключевой вопрос – сколько времени потребуется противнику для перемещения и концентрации необходимого количества личного состава и техники, и как использует это время группировка ВСУ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько времени ВСУ должны удерживать захваченные территории, чтобы иметь козыри на переговорах с РФ.
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