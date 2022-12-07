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Флот морских дронов уже в этом году даст о себе знать

Первые беспилотники сформируют Флот морских дронов уже в декабре

7 декабря 2022, 20:52
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Автор:

Моесеенко Валентина

Ще до кінця поточного року в Україні перші безпілотники сформують флот морських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Коментарі". За сім місяців роботи фандрейзингової платформи United24 було зібрано понад $237 млн. Кошти через платформу пожертвували мешканці 110 країн.

Флот морских дронов уже в этом году даст о себе знать

Флот морських дронів

 

"Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи скоро дізнаєтеся з новин і щодо збентежених осіб російських пропагандистів", — зазначив міністр.

Морські дрони потрібні Україні, щоб "захистити акваторії наших морів та мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів" , як говорив Зеленський. ЗСУ використовуватимуть такі катери для розблокування коридору для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. У Мінцифрі зазначають, що морські дрони вже показали разючий результат на фронті, зокрема атакували російський флот у Севастополі і вразили три російські кораблі.

"Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами. Росія втратила безперечну перевагу на воді", — зазначають у міністерстві. Вартість одного морського дрону складає 10 мільйонів гривень.   За даними Михайла Федорова, протягом семи місяців існування платформи для збору коштів UNITED24 громадяни 110 країн пожертвували через неї понад 237 мільйонів доларів.

Рада міністрів Бельгії, як писали "Коментарі", 25 листопада затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.


Нещодавно "Коментарі" писали про те, що російським окупантам не вдасться посіяти паніку серед українців та зламати дух українського народу та тим більше завадити реалізації амбітних планів. "Укроборонпром" працює у посиленому режимі з години повномасштабного вторгнення. В офіційних повідомленнях практично нічого не йдеться про нові розробки, щоб не надавати ворогові додаткову інформацію. Однак це "нічого" чудово зарекомендувало собі на полі бою та допомагає українській армії перемагати.




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