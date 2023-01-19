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Финская разведка сообщает, что Россия не пойдет на такой шаг

Разведка Финляндии опубликовала годовой отчет, в котором сообщается, что Россия сократила свои войска в приграничных территориях и вероятно не будет совершать нападение в ближайшем будущем.

сегодня, 20:38
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Автор:

Slava Kot

Военный удар России по Финляндии "очень маловероятен", заявил глава военной разведки вооруженных сил Финляндии Юха Вауконен в годовом отчете разведки, опубликованном 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yle.

Финская разведка сообщает, что Россия не пойдет на такой шаг

Финский офицер Юха Вауконен. Фото из открытых источников

Финский офицер Юха Вауконен рассказывает, что пока нет прямой угрозы для его страны, однако следует учитывать возможные вредные действия со стороны России. По оценкам разведки, опубликованным в годовом отчете стало известно, что Путин вывел значительное количество военной техники вблизи Финляндии. Численность солдат в приграничных зонах сократилась до четверти по сравнению с довоенным уровнем.

Вауконен объясняет подобные действия президента России тем, что Путин потерял много военной техники на украинском фронте. Единственными российскими войсками по отчету финских спецслужб, находящихся в более или менее том же состоянии, год назад есть только российский Балтийский флот и Северный флот. Из этого следует, что Россия не пойдет войной против Финляндии, пытающейся вступить в НАТО в ближайшее время.

"Угроза неожиданного, прямого военного нападения против Финляндии очень мала и маловероятна в ближайшем будущем", — говорит Вауконен.

Финский офицер также рассказал, сколько времени уйдет в России на восстановление своих войск.

"Это зависит от экономической силы России после войны и от того, как мы будем соблюдать санкции. Мы можем быть почти уверены, что военный потенциал России является одним из приоритетных направлений, но, вероятно, это займет несколько лет", — прогнозирует Юха Вауконен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Финляндии рассказала, чтобы смогло предотвратить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что только Венгрия и Турция среди 30 членов НАТО не одобрили совместную заявку о вступлении Финляндии и Швеции в военный альянс. Кроме того, Реджеп Эрдоган выдвинул свои условия финскому правительству.



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Источник: https://svenska.yle.fi/a/7-10026748?utm_source=copy-link-share&utm_medium=social
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