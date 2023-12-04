Финляндия разоблачила секретный план России: касается НАТО

Россия пыталась заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Главными способами таких действий стали организованные кампании российскими спецслужбами, которые касались попыток подстрекать насильственные и массовые демонстрации в обеих странах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Yle.



Путин планировал сорвать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Фото из открытых источников

Издание Yle получило секретный отчет разведки, в котором указаны планы России по попыткам остановить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В полиции подтвердили, что знали о планах российских спецслужб по подстрекательству к демонстрациям. Одним из примеров подобных акций было массовое сожжение Корана в Швеции, подогревшее напряжение в стране и усилившее страхи перед исламом в Европейском Союзе. Сожжение Корана должно было усугубить конфликт Турции со странами ЕС и НАТО.

Кроме того, в документах российских спецслужб перечислены методы, которые будут полезны для их кампаний. В частности, речь идет о массовом создании граффити в крупных городах европейских стран, которые высмеивали бы Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана. Такие рисунки впоследствии должны были массово распространиться в социальных сетях. К журналистам Yle также попал отчет об одной из операций, которую удалось провести во Франции. В документах рассказывается об акции протеста в Париже в 2023 году, которая была направлена на антиисламские и антитурецкие демонстрации.

Таким образом, Россия, не используя много денег, техники и усилий, пытается распространить дезинформацию и усилить раскол в обществе демократических государств изнутри.

Напомним, что Финляндия после ряда сложностей и условий со стороны Турции смогла присоединиться к НАТО. Швеция, которая подавала заявку совместно с Финляндией, не получила одобрения на вступление в НАТО от двух стран — Турции и Венгрии. Именно в Швеции накануне вступления в НАТО прошли акции протеста против ислама, а также был сожжен Коран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о провале плана Путина. Россия пыталась создать миграционный кризис в Финляндии и привлекала к этому мигрантов из других стран. Однако финское правительство заблокировало границу с РФ, а Кремль столкнулся с проблемой мигрантов, которых сам привез на свою территорию.

Также "Комментарии" писали, что в США дали совет Путину из-за увеличения численности армии РФ.