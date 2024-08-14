Фейковые обвинения Кремля: как РФ пытается дискредитировать Украину

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Черновалова Кристина
Пропагандистские ресурсы РФ снова прибегли к распространению дезинформации, на этот раз обвиняя Вооруженные Силы Украины в разрушении церквей на территории Курской области. Эти заявления, построенные исключительно на утверждениях священников Русской православной церкви (РПЦ), не имеют никаких объективных подтверждений. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Враг распространяет фейки о разрушении ВСУ церквей на Курщине
Согласно заявлениям российских пропагандистов, украинские военные якобы разрушили Вознесенский храм-часовню и Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, представлено не было.
Центр противодействия дезинформации уже сообщал о масштабной пропагандистской кампании со стороны РФ, направленной на создание образа "жестоких украинцев". Врагу необходимо изобразить Украину агрессором, который нарушает международные нормы и совершает зверства на оккупированных территориях. Одним из главных акцентов этой кампании стала религиозная тематика, позволяющая легко манипулировать чувствами как российских граждан, так и международного сообщества.
Читайте на портале "Комментарии" — Центр противодействия дезинформации (ЦПД) осуществил мониторинг инфопространства относительно различных манипуляций, фейков, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.
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