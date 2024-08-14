Фейковые обвинения Кремля: как РФ пытается дискредитировать Украину

Пропагандистские ресурсы РФ снова прибегли к распространению дезинформации, на этот раз обвиняя Вооруженные Силы Украины в разрушении церквей на территории Курской области. Эти заявления, построенные исключительно на утверждениях священников Русской православной церкви (РПЦ), не имеют никаких объективных подтверждений. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Враг распространяет фейки о разрушении ВСУ церквей на Курщине

Согласно заявлениям российских пропагандистов, украинские военные якобы разрушили Вознесенский храм-часовню и Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, представлено не было.





Центр противодействия дезинформации уже сообщал о масштабной пропагандистской кампании со стороны РФ, направленной на создание образа "жестоких украинцев". Врагу необходимо изобразить Украину агрессором, который нарушает международные нормы и совершает зверства на оккупированных территориях. Одним из главных акцентов этой кампании стала религиозная тематика, позволяющая легко манипулировать чувствами как российских граждан, так и международного сообщества.

“На самом деле украинские военные жестко соблюдают нормы международного права и не совершают никакого насилия против некомбатантов. Ежедневные обвинения врага в адрес Сил обороны Украины – это дезинформация и манипуляция для дискредитации Украины в мире”, — говорится в сообщении Центра.

Читайте на портале "Комментарии" — Центр противодействия дезинформации (ЦПД) осуществил мониторинг инфопространства относительно различных манипуляций, фейков, ИПСО, которые создает и распространяет российская пропаганда по ситуации в Курской области. Таким образом, россияне пытаются дискредитировать украинских военных.