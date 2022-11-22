Фейгин рассказал как исчезнет Россия: процесс будет похож на распад Советского Союза

Российский блоггер и обозреватель войны в Украине Марк Фейгин считает, что Российская Федерация прекратит свое существование подобно развалившемуся Советскому Союзу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.

арк Фейгин прогнозирует распад России. Фото: из открытых источников

Бывший российский политик считает, что под давлением санкций отдельные регионы РФ не захотят находиться и будут стремиться становиться самостоятельными. Но прогнозирует, что Россия прекратит существование, подобно тому, как это сделал СССР.

"Этот процесс будет похож на распад Советского Союза. Вдруг найдутся республики, которые не захотят тонуть вместе с Россией под давлением санкций. Они захотят управлять собственными ресурсами, будь то нефть или золото. Эти территории смогут сказать властям в Москве: вы сами все начали, нас никто не спрашивал. Появится стремление к независимости и самостоятельности", – считает Марк Фейгин.

Блогер выделяет Якутию, владеющую залежями алмазов и еще несколько регионов Российской Федерации, обладающих значительными залежями газа.

Марк Фейгин утверждает, что распад России начнется с внутренних процессов, после чего вступят в действие геополитические факторы. Но обозреватель войны в Украине отмечает, что такие процессы могут произойти только после победы Украины.

"Многие страны захотят воспользоваться слабостью России и попытаются в процессе решить собственные экономические и геополитические проблемы. Все это станет возможным, когда Украина выйдет из этой войны победителем", — прогнозирует Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Фейгин назвал будущего президента России. Этот политик может удовлетворить Европу полагает россиянин.

Также Комментарии писали о европейском политике, который раскритиковал Владимира Путина.

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