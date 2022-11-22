Фейгин рассказал как исчезнет Россия: процесс будет похож на распад Советского Союза

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Slava Kot
Российский блоггер и обозреватель войны в Украине Марк Фейгин считает, что Российская Федерация прекратит свое существование подобно развалившемуся Советскому Союзу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Марка Фейгина изданию Onet.
арк Фейгин прогнозирует распад России. Фото: из открытых источников
Бывший российский политик считает, что под давлением санкций отдельные регионы РФ не захотят находиться и будут стремиться становиться самостоятельными. Но прогнозирует, что Россия прекратит существование, подобно тому, как это сделал СССР.
Блогер выделяет Якутию, владеющую залежями алмазов и еще несколько регионов Российской Федерации, обладающих значительными залежями газа.
Марк Фейгин утверждает, что распад России начнется с внутренних процессов, после чего вступят в действие геополитические факторы. Но обозреватель войны в Украине отмечает, что такие процессы могут произойти только после победы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марк Фейгин назвал будущего президента России. Этот политик может удовлетворить Европу полагает россиянин.
Также Комментарии писали о европейском политике, который раскритиковал Владимира Путина.
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