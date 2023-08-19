Федоров рассказал, что может ждать жителей оккупированных районов после псевдовыборов

Российские захватчики могут провести на оккупированных территориях Украины мобилизацию. Это, с большой долей вероятности, произойдет после так называемых "выборов", которые Кремль готовит на сентябрь. Как передаёт портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Выборы в оккупации. Фото из открытых источников

"Уже предупреждают жителей временно оккупированных территорий, что сразу после фейковых выборов начнется мобилизация на оккупированных территориях. С 29 августа они собираются провести первые тестовые мобилизационные дни на временно оккупированной территории. Полгода враг делал перепись нашего населения для фиксации в фейковом военкомате, а после фейковых выборов начнет мобилизацию", — заявил Иван Федоров.

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Мэр объяснил, что мобилизацию на оккупированных территориях Украины россияне могут использовать для успокоения населения РФ.

При этом мэр Мелитополя допускает, что принудительная мобилизация может в первую очередь касаться тех, кто получил паспорт гражданина РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — проведение россиянами любого так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях не будут нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Так называемые "выборы", запланированные на 10 сентября, нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле. Об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



