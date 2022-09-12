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Фаза прорыва заменилась: у Зеленского рассказали, как теперь будут действовать ВСУ

Операция ВСУ продолжается - не только на востоке, но и в Херсонской области

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают операцию, итогом которой должно стать полное освобождение украинских земель. При этом Фаза прорыва заменилась закреплением позиций ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Фаза прорыва заменилась: у Зеленского рассказали, как теперь будут действовать ВСУ

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Советник главы ОП отметил, украинские военные продолжают продвигаться не только на Востоке, но и в Херсонской области. При этом быстрое продвижение украинской армии перешло в фазу закрепления достигнутого. Эта фаза заключается в том, чтобы удержать занятые позиции, занять наиболее выгодные рубежи, что в дальнейшем позволит осуществить следующие прорывы. 

Алексей Арестович подчеркнул, что командование ВСУ чётко отдаёт себе отчёт, что нельзя увлекаться быстрым продвижением, нужно думать и о том, как удержать занятые позиции, что ещё раз подчёркивает высокий уровень профессионализма военного командования Украины.

Арестович подчеркнул, что любое наступление требует соответствующих условий и больших ресурсов, которые невозможно создать за один день. То, что удалось сделать украинским бойцам на Востоке есть феноменальным результатом, ведь только одной трофейной техники хватит на то, чтобы полностью вооружить механизированную и танковую бригады.

Советник главы Офиса президента подытожил, что война продолжается и поэтому не стоит забывать, что будут ещё и молниеносные удары, и постепенное пробивание обороны там, где враг стоит прочнее, а то, что россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре, не поможет Москве остановить продвижение украинской армии.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zwdGoX1RZ17eracNdcVJPhX5ieaTHGPGNUG69ReEvT4cbSUte7LFF8PFv8CWNVWEl&id=100001622678632
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