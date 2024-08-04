F-16 в небе Украины: Зеленский показал первые истребители (ВИДЕО)

В День Воздушных сил Украины продемонстрировали первые истребители F-16, переданные западными партнерами. Об этом сообщил глава государства в своем телеграмме.

F-16 в Украине (фото из открытых источников)

Президент Владимир Зеленский не уточнил конкретных задач, которые будут выполнять новые самолеты. Однако он подчеркнул, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ понимают, сколько самолетов необходимо Украине.

"Пока того количества самолетов, которые есть у Украины, и количества обученных пилотов еще недостаточно. Позитив в том, что мы ожидаем дополнительные F-16. Позитив в том, что многие наши ребята сейчас проходят обучение. Я имею в виду тренировки. , над чем мы работаем – я очень верю, что партнеры найдут возможность расширить платформу тренировок и обучения для наших пилотов. Не только пилотов, но и инженеров и других специалистов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с выходные СМИ назвали количество F-16 , прибывших в Украину. Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения России призвало Запад предоставить истребители F-16. Лишь после двух с половиной лет войны Украина получила первые самолеты. Издание The Economist сообщило их возможное количество.

Согласно данным The Economist, Украина получила в июле первые 10 истребителей F-16, прибывших в последний день июля. Ожидается, что к концу 2024 года в Украину поступит еще 10 самолетов, увеличив общую численность западных истребителей до 20 единиц. Издание указывает, что остальные возможные 79 истребителей F-16 Украина получат несколькими партиями в течение 2025 года. Таким образом, Украина получила первые свои самолеты почти через год, как администрация Байдена дала согласие своим европейским партнерам прислать самолеты.

