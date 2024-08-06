F-16 прибыли слишком поздно: на Западе сказали, сколько нужно истребителей, чтобы победить РФ

Западные страны начали поставку F-16 Украине слишком поздно, как утверждают военные эксперты, опрошенные BILD. Вооруженные силы Украины нуждались в самолетах еще перед началом контрнаступления летом 2023 года.

F-16

В частности, полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер отметил, что истребители могли бы предотвратить угрозы от российских планерных бомб, однако их доставили слишком поздно. По его словам, F-16 были крайне необходимы в июне 2023 года, чтобы обеспечить воздушное преимущество до начала летнего наступления украинских войск.

В свою очередь бывший чиновник оперативного штаба министерства обороны Германии Нико Ланге согласился с этим мнением. Он также говорит о том, что F-16 поставляется слишком поздно. Вместо того чтобы постоянно объявлять о поддержке, партнеры Украины должны поставлять самолеты быстрее, заявил он.

Ланге также отметил, что Украине нужно гораздо больше истребителей F-16, чем обещали западные страны. По его словам, чтобы существенно повысить эффективность украинской армии, Военно-воздушным силам Украины необходимо около 200 современных истребителей. При этом Ланге убежден, что снабжая F-16, Запад не становится участником войны. В то же время иррациональные страхи нужно преодолеть, чтобы мир был восстановлен быстрее, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинское руководство с начала полномасштабного вторжения России призвало Запад предоставить истребители F-16. Лишь после двух с половиной лет войны Украина получила первые самолеты. Согласно данным The Economist, Украина получила в июле первые 10 истребителей F-16, прибывших в последний день июля. Ожидается, что к концу 2024 года в Украину поступит еще 10 самолетов, увеличив общую численность западных истребителей до 20 единиц.





