F-16 может перестать летать через 2 недели. Как этого не допустить

Как сообщил в интервью изданию АрмияInform глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, американские истребители F -16 будут иметь весомое влияние на боевые действия в Украине. Однако, по его словам, также следует иметь в виду, что в России знают о том, что Киев должен получить эти истребители и готовятся к тому, чтобы им противодействовать.

Самолеты F-16

По словам Бауэра, сейчас западные союзники Украины успешно объединились для передачи F-16. Однако, добавляет адмирал, необходимо подумать не только об обучении пилотов, но и техническом персонале. По его словам, нужно понимать, что обслуживание американских истребителей существенно отличается от тех самолетов, которые есть у Украины.

Как подчеркнул адмирал, через определенное количество летных часов необходимо производить замену запчастей у американских истребителей. То есть, подчеркнул он, это необходимо делать не тогда, когда они выйдут из строя, а заранее.

В условиях войны, отметил Бауэр, самолеты будут летать часто, поэтому нужно подумать над тем, чтобы необходимое количество запчастей было произведено и доставлено в Украину.

"Если через две недели закончатся запчасти и самолеты не смогут летать, то начнут говорить, что F-16 плохие самолеты. А это неправда!"

– сказал Бауэр.

Кроме того, он также подчеркнул, что следует подумать и об оружии для этих истребителей. По его словам, Нидерланды уже заявили, что предоставят средства для закупки ракет и бомбы для F-16, другие страны тоже это делают. Как добавил адмирал, это хорошая новость.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США считают , что есть определенные "красные линии" в вопросе использования самолетов F -16. Там считается, что их можно использовать только на суверенной территории Украины.