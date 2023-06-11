F-16 имеет одно стратегическое преимущество, - военный эксперт

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного эксперта и аналитика Петра Черника в эфире "24 канала".
Петр Черник. Фото из открытых источников
По словам спикера, F-16 имеет одно важное преимущество – он комплектуется качественными ракетами дальнего радиуса поражения MGM-158 JASSM.
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Также, как подчеркнул Черник, если в Украине, условно, появится несколько сотен таких ракет, то противник понесет существенные потери боекомплектов. А затратность транспортировки всего необходимого к линии разграничения будет колоссально велика.
В комплектации западного истребителя идет ракета AIM-120 AMRAAM. Она способна нанести поражение на расстоянии до 180 километров. Это, по мнению Черника, позволит получить украинскому войску комплексное преимущество над врагом.
Напомним, "Комментарии" писали, — Оккупанты не дают возможности представителям ООН помочь жителям левого берега Херсонщины Россияне препятствуют представителям организации пересечь линию фронта в Херсонской области и спасти местных.
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