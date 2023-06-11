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F-16 имеет одно стратегическое преимущество, - военный эксперт

Аналитик рассказал, в чем уникальность истребителей F-16 и почему западные самолеты создадут щит защиты украинского неба

сегодня, 13:20
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью военного эксперта и аналитика Петра Черника в эфире "24 канала".

F-16 имеет одно стратегическое преимущество, - военный эксперт

Петр Черник. Фото из открытых источников

По словам спикера, F-16 имеет одно важное преимущество – он комплектуется качественными ракетами дальнего радиуса поражения MGM-158 JASSM.


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"Это ракета, которая способна наносить удары даже до 910 километров. Может набрать на борт F-16 до двух таких ракет", — отметил он.

Также, как подчеркнул Черник, если в Украине, условно, появится несколько сотен таких ракет, то противник понесет существенные потери боекомплектов. А затратность транспортировки всего необходимого к линии разграничения будет колоссально велика.

"В сочетании количество самолетов и количество ракет к ним – не только класса "воздух – поверхность", но и класса "воздух – воздух", потому что F-16 может работать в режиме перехватчика. Тогда такой трудный для нас момент как Су-34, который может сбрасывать планерную бомбу УПАБ-1500 с расстояния до 70 километров, а у нас пока нет, как с ним бороться, может стать решаемым", — сказал аналитик.

В комплектации западного истребителя идет ракета AIM-120 AMRAAM. Она способна нанести поражение на расстоянии до 180 километров. Это, по мнению Черника, позволит получить украинскому войску комплексное преимущество над врагом.

"Еще Уинстон Черчилль говорил: авиация — это кавалерия современности. И с тех пор действительно ничего не изменилось", — подытожил военный эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, — Оккупанты не дают возможности представителям ООН помочь жителям левого берега Херсонщины Россияне препятствуют представителям организации пересечь линию фронта в Херсонской области и спасти местных.



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