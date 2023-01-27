Европейский Союз ведет Украину в экономическую яму

Западный мир помогает Украине противостоять против российской агрессии, однако, в отличие от США, Европа предоставляет Киеву кредитные деньги, которые в будущем нужно будет возвращать. Таким образом, Украина в будущем могу попасть в долговую яму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал старшего научного сотрудника Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоина Дреа для издания Politico.



Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото из открытых источников

Лидеры Европы не стеснялись объявить, что после долгих переговоров Украина получит 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году. Президент Европейского Совета Шарль Мишель уверяет, что ЕС стремится "поддерживать Украину как можно больше".

Однако реальность такова, что Украина опустошена российским вторжением и ракетными ударами и имеет все меньше шансов на послевоенное восстановление. Если украинские власти стремятся к восстановлению, то Европа должна списать долги и предоставлять Украине грантовые средства без необходимости возврата, отмечает Эоин Дреа.

Украина смогла отсрочить выплаты своего долга до 2024 года и таким образом смогла сэкономить 6 млрд. долларов, однако ожидается, что дефицит бюджета в 2023 году будет на уровне 40 млрд. евро.

"Украине нужно списание долга – к сожалению, ЕС просто хочет, чтобы она продолжала одалживать. В общем, стратегия ЕС – это просто рецепт будущего кризиса государственного долга в Украине", — пишет научного сотрудника Центра европейских исследований.

Как отмечает Эоин Дреа, ЕС говорит о спасении с помощью нового "плана Маршалла для Украины", однако не Европа, а США правильно извлекли уроки из своей экономической истории. Американцы предоставили Украине 13 млрд долларов безвозвратных грантов в 2022 году и еще 14,5 планируют предоставить в 2023 году. Эта помощь от США является дополнением к постоянно военной поддержке.

По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований, именно списание долгов помогло Германии создать послевоенное экономическое чудо в Европе, что в свою очередь привело к росту экономики на материке в целом.

"ЕС и Германия должны признать свою собственную экономическую историю или, если этого не сделать, отойти в сторону и позволить США и Британии спасти экономическое будущее Украины. Иначе одной из величайших трагедий этой войны может стать разочарование Украины в Европе", — заключает Эоин Дреа.

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