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Европейский Союз ведет Украину в экономическую яму

Отважная и экономически опустошенная Украина нуждается в долговом соглашении, чтобы достичь будущего мира - и грантов, а не взаймы.

сегодня, 14:25 comments1399
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Автор:

Slava Kot

Западный мир помогает Украине противостоять против российской агрессии, однако, в отличие от США, Европа предоставляет Киеву кредитные деньги, которые в будущем нужно будет возвращать. Таким образом, Украина в будущем могу попасть в долговую яму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал старшего научного сотрудника Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоина Дреа для издания Politico.

Европейский Союз ведет Украину в экономическую яму

Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото из открытых источников

Лидеры Европы не стеснялись объявить, что после долгих переговоров Украина получит 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году. Президент Европейского Совета Шарль Мишель уверяет, что ЕС стремится "поддерживать Украину как можно больше".

Однако реальность такова, что Украина опустошена российским вторжением и ракетными ударами и имеет все меньше шансов на послевоенное восстановление. Если украинские власти стремятся к восстановлению, то Европа должна списать долги и предоставлять Украине грантовые средства без необходимости возврата, отмечает Эоин Дреа.

Украина смогла отсрочить выплаты своего долга до 2024 года и таким образом смогла сэкономить 6 млрд. долларов, однако ожидается, что дефицит бюджета в 2023 году будет на уровне 40 млрд. евро.

"Украине нужно списание долга – к сожалению, ЕС просто хочет, чтобы она продолжала одалживать. В общем, стратегия ЕС – это просто рецепт будущего кризиса государственного долга в Украине", — пишет научного сотрудника Центра европейских исследований.

Как отмечает Эоин Дреа, ЕС говорит о спасении с помощью нового "плана Маршалла для Украины", однако не Европа, а США правильно извлекли уроки из своей экономической истории. Американцы предоставили Украине 13 млрд долларов безвозвратных грантов в 2022 году и еще 14,5 планируют предоставить в 2023 году. Эта помощь от США является дополнением к постоянно военной поддержке.

По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований, именно списание долгов помогло Германии создать послевоенное экономическое чудо в Европе, что в свою очередь привело к росту экономики на материке в целом.

"ЕС и Германия должны признать свою собственную экономическую историю или, если этого не сделать, отойти в сторону и позволить США и Британии спасти экономическое будущее Украины. Иначе одной из величайших трагедий этой войны может стать разочарование Украины в Европе", — заключает Эоин Дреа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что станет решающим фактором для российского наступления весной.

Также "Комментарии" писали западных лидеров и их стратегию, которая заставляет предоставлять Украине оружие , несмотря на критику и угрозы от Путина.



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Источник: https://www.politico.eu/article/european-union-ukraine-war-debt-crisis-aid-loans-18-billion/
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