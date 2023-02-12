Европейские производители оружия готовятся начать рабору в Украине

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Моесеенко Валентина
Британское вооружение и военные транспортные средства могут производиться в Украине в соответствии с планами, означающими углубление связей страны с НАТО, пишут "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.
В Украине готовы производить британское, и не только, оружние
Высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Британии с Украиной.
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Более того, другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании пытаются опередить французские и немецкие коллеги. Разворачивается гонка за то, чтобы поставить Великобританию "первой в очереди". Это произошло после того, как Риши Сунак открыл дверь Британии для ссылки истребители в Украине по просьбе Владимира Зеленского. Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует подписи господина Сунака.
Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства может еще больше разжечь напряженность.
Эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк, отмечает , что соглашение, согласно которому западные государства и производить тяжелое оружие в Украине, будет первым, поскольку страна имеет незначительную историю такого сотрудничества.
В то же время Украина уже производила по лицензии некоторое израильское и американское стрелковое оружие, например винтовки, и приспособила некоторые свои танки к израильской электронике.
По мнению эксперта, на этом этапе все, что сделает Запад, россияне скажут, что это провокация. Понятно, что Украина хочет сама производить артиллерию, транспортные средства и оснащение западного производства по лицензии, а не просто покупать их. Этот шаг позволит Украине сохранить рабочие места для десятков тысяч работников обороны, поскольку она будет переходить от вооружений российского производства к стандартам НАТО.
"Укроборонпром" уже публично заявил, что хочет заключить соглашения с западными компаниями по производству западного оружия по стандартам НАТО внутри страны. Украинские военные учат использовать технику НАТО, в частности, британскую бронетехнику, в различных вооруженных силах. Совместное производство помогло бы остановить зависимость Киева от подачек с Запада. Европейские союзники и США отправили на передовую военную технику на миллиарды фунтов стерлингов, но Украина продолжает нуждаться в огромной поддержке.
Как писали "Комментарии", Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мини-калибра 120 мм.
Также "Комментарии" информировали, что концерн "Укроборонпром" подписал двусторонние документы по VOP CZ. Речь идет о совместном производстве, ремонте и разработке бронированной техники, а также создании цепей поставок деталей и изделий.
Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", ранее "Укроборонпром" начал за границей серийное производство 82-мм минометных выстрелов. Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий "Укроборонпрома" технологией, руками сотрудников предприятий Концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом-средством поражения.
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Слуга народа
сегодня, 15:51
ви тварюки своєю западеньською мовою уже дістали! Якщо у вас перейми засуньте їх собі обратно!!! бандери кончені ідіть воювать щоб усю вашу гуцульщину на фронт зігнали! дістали уже тварі!