Британское вооружение и военные транспортные средства могут производиться в Украине в соответствии с планами, означающими углубление связей страны с НАТО, пишут "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.



В Украине готовы производить британское, и не только, оружние

Высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Британии с Украиной.

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Более того, другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании пытаются опередить французские и немецкие коллеги. Разворачивается гонка за то, чтобы поставить Великобританию "первой в очереди". Это произошло после того, как Риши Сунак открыл дверь Британии для ссылки истребители в Украине по просьбе Владимира Зеленского. Любое совместное предприятие, скорее всего, потребует подписи господина Сунака.

Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставку оружия в Украину, и любая поддержка производства может еще больше разжечь напряженность.

"Промышленное сотрудничество способствует укреплению международных отношений. Сначала это может быть выставлено как коммерческое, но для этого понадобится по крайней мере молчаливое политическое одобрение" - говорит научный сотрудник исследовательского центра Королевского института объединенных служб и бывший офицер британской армии НАТО Эд Арнольд .

Эксперт по военным закупкам американского аналитического центра безопасности Rand Corporation Джеймс Блэк, отмечает , что соглашение, согласно которому западные государства и производить тяжелое оружие в Украине, будет первым, поскольку страна имеет незначительную историю такого сотрудничества.

"Украинская оборонная промышленность была в основном сосредоточена на производстве и поддержке советских или местных технологий, и с момента обретения независимости она несколько десятилетий страдала недостаточными инвестициями, заторможенными реформами, проблемами с коррупцией и другими проблемами" , — детализирует Джеймс Блэк.

В то же время Украина уже производила по лицензии некоторое израильское и американское стрелковое оружие, например винтовки, и приспособила некоторые свои танки к израильской электронике.

" Любые новые заводы станут ключевыми целями для российских бомбардировок . Танковый завод не мал. И, откровенно говоря, если я буду в би Путиным, это будет одно из первых мест, которые я возьму под прицел " , – выражает опасение независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса .

По мнению эксперта, на этом этапе все, что сделает Запад, россияне скажут, что это провокация. Понятно, что Украина хочет сама производить артиллерию, транспортные средства и оснащение западного производства по лицензии, а не просто покупать их. Этот шаг позволит Украине сохранить рабочие места для десятков тысяч работников обороны, поскольку она будет переходить от вооружений российского производства к стандартам НАТО.

"Укроборонпром" уже публично заявил, что хочет заключить соглашения с западными компаниями по производству западного оружия по стандартам НАТО внутри страны. Украинские военные учат использовать технику НАТО, в частности, британскую бронетехнику, в различных вооруженных силах. Совместное производство помогло бы остановить зависимость Киева от подачек с Запада. Европейские союзники и США отправили на передовую военную технику на миллиарды фунтов стерлингов, но Украина продолжает нуждаться в огромной поддержке.

Как писали "Комментарии", Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мини-калибра 120 мм.

Также "Комментарии" информировали, что концерн "Укроборонпром" подписал двусторонние документы по VOP CZ. Речь идет о совместном производстве, ремонте и разработке бронированной техники, а также создании цепей поставок деталей и изделий.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", ранее "Укроборонпром" начал за границей серийное производство 82-мм минометных выстрелов. Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий "Укроборонпрома" технологией, руками сотрудников предприятий Концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом-средством поражения.

