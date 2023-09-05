Европейская страна объявила, что не отправит F-16 в Украину: озвученная причина

Бельгия могла стать следующей страной, которая объявила бы передачу истребителей F-16 для Украины, однако генерал Фредерик Гетинк заявил, что самолеты не будут отправлены и назвал причину такого решения европейской страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "De Standaard".



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Бельгийский генерал Фредерик Гетинк утверждает, что истребители F-16, которые вскоре будут выведены из службы недостаточно безопасны.

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"Не то чтобы мы не хотели этого делать. Но нельзя присылать украинцам самолеты, которыми мы не могли бы воспользоваться сами", — рассказал Гетинк.

Генерал объясняет, что F-16 налетали так много часов, что просто износились. На аргумент, что украинцы согласились забрать даже старые самолеты, Гетинк ответил, что такие действия оказались бы безответственными со стороны Бельгии.

"Это как лекарство, срок годности которого почти истек. Мы все еще хотим отправлять его в Африку?", — риторически спросил Фредерик Гетинк.

Далее бельгийский генерал добавил, что существуют опасности, например, трещины в корпусе самолета, которые могут угрожать жизни украинских пилотов.

"Никто не захочет принимать такое политическое решение. Даже если известно, что вероятность того, что самолет разобьется в ближайшие 100 часов полета, очень мала, мы просто не можем этого сделать", – заявил Гетинк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие страны имеют самое большое количество истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Алексее Резникове, который назвал дату, когда Украина начнет использовать истребители F-16 против россиян.