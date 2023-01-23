Европа может призвать Украину к переговорам с РФ: в МИД Италии назвали причину

Если Россия прекратит наносить ракетный удары по гражданской инфраструктуре Украины и остановит свои военные операции на территории украинского государства, объединённая Европа может обратиться к Киеву с просьбой начать мирные переговоры с РФ. Пока Россия не настроена на мир и продолжает войну, никто в Европе не будет предлагать Украине сесть за стол переговоров с агрессором. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью изданию Il Messaggero.

Антонио Таяни. Фото: из открытых источников

Глава МИД Италии признал, что есть европейские лидеры, которые пытаются вести диалог с другими европейскими странами относительно того, чтобы убедить украинскую власть смягчить позицию и поскорее начать переговоры с Россией. Однако, Италия считала и считает, что Украина может начать переговоры только тогда, когда прекратятся военные действия на её территории, когда страна-агрессор прекратит бомбардировки мирных городов.

"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", — отметил Антонио Таяни.

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