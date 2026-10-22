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Европа готовится к переговорам с Путиным в обход Брюсселя: кто сможет говорить от имени ЕС

На фоне контактов Трампа с Кремлем европейские лидеры опасаются остаться за пределами сделки по Украине

22 октября 2026, 07:52
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Кравцев Сергей

Европейские правительства все активнее обсуждают возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным, опасаясь, что США и Россия могут определять условия завершения войны без полноценного участия европейских стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Европа готовится к переговорам с Путиным в обход Брюсселя: кто сможет говорить от имени ЕС

Переговоры. Фото: из открытых источников

Главная проблема заключается в выборе представителя, который сможет говорить от имени Европы и одновременно пользоваться доверием остальных участников переговоров. Президент Чехии Петр Павел заявил, что российский лидер не считает Евросоюз авторитетным собеседником и не стремится к диалогу с Урсулой фон дер Ляйен, Каей Каллас и рядом других европейских лидеров.

По мнению Павела, ЕС необходимо определить одного человека или небольшую группу уполномоченных представителей. При этом они необязательно должны занимать должности в структурах Евросоюза или НАТО.

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба. Его преимущества – хорошие отношения с Дональдом Трампом и опыт Финляндии во взаимодействии с Россией. Некоторые дипломаты считают, что Стубб способен обеспечить Европе более весомое место за столом переговоров.

Другой вариант – председатель Европейского совета Антониу Кошта. По оценке одного из собеседников издания, он может выглядеть более нейтральным посредником, чем фон дер Ляйен или Каллас, которых воспринимают как последовательных сторонников Украины. При этом окончательного решения о кандидатуре пока нет.

Дискуссию усилили контакты Трампа с Путиным, вызвавшие тревогу в Киеве и европейских столицах. В Брюсселе опасаются, что потенциальная договоренность двух президентов может затронуть европейскую безопасность без достаточного участия ЕС.

Эксперты считают, что прямой канал связи с Кремлем может пригодиться Европе, даже если в ближайшей перспективе не принесет ощутимых результатов. Однако дипломатам предстоит решить не только вопрос представительства, но и то, как обеспечить участие всех стран Евросоюза, не превратив переговоры в борьбу за влияние.

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Источник: https://www.politico.eu/article/talking-to-vladimir-putin-europe-seeks-a-negotiator-in-chief-for-ukraine/
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