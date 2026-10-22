Європа готується до переговорів із Путіним в обхід Брюсселя: хто зможе говорити від імені ЄС

Європейські уряди дедалі активніше обговорюють можливість прямих переговорів із Володимиром Путіним, побоюючись, що США та Росія можуть визначати умови завершення війни без повноцінної участі європейських країн. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Головна проблема полягає у виборі представника, який зможе говорити від імені Європи та одночасно користуватися довірою решти учасників переговорів. Президент Чехії Петро Павло заявив, що російський лідер не вважає Євросоюз авторитетним співрозмовником і не прагне діалогу з Урсулою фон дер Ляйєн, Каєю Каллас та рядом інших європейських лідерів.

На думку Павела, ЄС необхідно визначити одну людину чи невелику групу уповноважених представників. При цьому вони необов'язково мають обіймати посади у структурах Євросоюзу чи НАТО.

Одним із найімовірніших кандидатів називають президента Фінляндії Олександра Стубба. Його переваги – добрі стосунки з Дональдом Трампом та досвід Фінляндії у взаємодії з Росією. Деякі дипломати вважають, що Стубб здатний забезпечити Європі вагоміше місце за столом переговорів.

Інший варіант – голова Європейської ради Антоні Кошта. За оцінкою одного із співрозмовників видання, він може виглядати більш нейтральним посередником, ніж фон дер Ляйєн чи Каллас, яких сприймають як послідовних прихильників України. При цьому остаточного рішення про кандидатуру поки що немає.

Дискусію посилили контакти Трампа з Путіним, які викликали тривогу у Києві та європейських столицях. У Брюсселі побоюються, що потенційна домовленість двох президентів може торкнутися європейської безпеки без достатньої участі ЄС.

Експерти вважають, що прямий канал зв'язку з Кремлем може стати в нагоді Європі, навіть якщо в найближчій перспективі не дасть відчутних результатів. Проте дипломатам належить вирішити не лише питання представництва, а й те, як забезпечити участь усіх країн Євросоюзу, не перетворивши переговори на боротьбу за вплив.

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