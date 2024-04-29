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Евлаш объяснил, почему Украина до сих пор не получила истребители F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, как Украина готовится к получению истребителей F-16.

сегодня, 13:56
Автор:
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Slava Kot
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С помощью истребителей F-16 Украина сможет проводить различные военные операции, в частности отражать атаки врага и наносить удары по российским оккупантам. Однако, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, Украина должна построить для защиты самолетов соответствующую инфраструктуру.

Евлаш объяснил, почему Украина до сих пор не получила истребители F-16

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Илья Евлаш отметил, что Украина должна создать защиту для истребителей F-16.

"Для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться", — сказал Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Украина будет пытаться использовать разную тактику и маневры, чтобы применять западные самолеты против России и сохранить их от российских атак.

"Это будет рассредоточенное использование на разных типах взлетных полос, аэродромах. Врагу будет сложно их находить. Для этого будем использовать разный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять их", — добавил Илья Евлаш.

Ожидается, что истребители F-16 попадут в Украину в этом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Казахстан якобы через посредников продал США более 80 старых советских боевых самолетов, которые могут попасть в Украину. Воздушные силы могли бы такие самолеты использовать на детали к существующим или создать приманки для армии РФ в аэропортах.

Также "Комментарии" писали о послании Дании Оле Эгберге Миккельсене, который рассказал, когда Украина получит западные боевые самолеты F-16.




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