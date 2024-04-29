Евлаш объяснил, почему Украина до сих пор не получила истребители F-16

С помощью истребителей F-16 Украина сможет проводить различные военные операции, в частности отражать атаки врага и наносить удары по российским оккупантам. Однако, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, Украина должна построить для защиты самолетов соответствующую инфраструктуру.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Илья Евлаш отметил, что Украина должна создать защиту для истребителей F-16.

"Для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться", — сказал Евлаш.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Украина будет пытаться использовать разную тактику и маневры, чтобы применять западные самолеты против России и сохранить их от российских атак.

"Это будет рассредоточенное использование на разных типах взлетных полос, аэродромах. Врагу будет сложно их находить. Для этого будем использовать разный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять их", — добавил Илья Евлаш.

Ожидается, что истребители F-16 попадут в Украину в этом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Казахстан якобы через посредников продал США более 80 старых советских боевых самолетов, которые могут попасть в Украину. Воздушные силы могли бы такие самолеты использовать на детали к существующим или создать приманки для армии РФ в аэропортах.

Также "Комментарии" писали о послании Дании Оле Эгберге Миккельсене, который рассказал, когда Украина получит западные боевые самолеты F-16.



