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Эвакуационный рюкзак школьника: что должно быть внутри

Учебный год в Украине начинается в условиях военного положения

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Обучение школьников в нашей стране начинается во время военного положения. Часть учебных заведений начнет учебный процесс очно, но школьники должны быть ознакомлены с тем, как переместиться к укрытию или  быть подготовлены к быстрой эвакуации.

Эвакуационный рюкзак школьника: что должно быть внутри

Эвакуационный рюкзак школьника (фото из открытых источников)

Представители патрульной полиции ознакомили, что обязательно должно быть укомплектовано в рюкзаке ученика.

Список этих вещей должен быть в рюкзаке обязательно: бутылка чистой воды, питательные батончики, снеки, записка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса), телефон (по возможности) с зарядным устройством и павербанком, индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней), комплект сменного белья и одежды, любимая игрушка или вещь.

Что должны обеспечить в школе: еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарик, универсальная аптечка.

Перечень предметов на случай экстренной ситуации в школах должен быть подготовлен заранее.

"Важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация", — подытожили представители патрульной полиции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что очное обучение детей в школах с сентября. В Кабмине сделали важное заявление. С 1 сентября в Украине должен начаться учебный год в очном режиме в населенных пунктах, где это возможно. В прифронтовых регионах и общинах дети будут и дальше учиться онлайн. На селекторном совещании с руководителями областей, которое прошло с участием руководителя правительства Дениса Шмыгаля, говорилось, что в образовательных учреждениях все защитные сооружения гражданской защиты должны быть приведены в готовность, чтобы их можно было использовать.



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Источник: https://t.me/patrolpolice_ua/2160?fbclid=IwAR38Ay-ycK0Cjg9pq8LC_x3-CL2N4S23OPaVpGw055hu3YpEea5xbAiGGnA
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