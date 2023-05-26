Эту войну Россия не выиграет: Милли рассказал, чего ждать в ближайшей перспективе на фронте

ВСУ вполне реально военным путем изгнать противника со своей территории. Но, если говорить прямо, то это произойдет в ближайшей перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что какая бы не была война, она рано или поздно заканчивается. Если говорить о ситуации в Украине, то она может закончится победой ВСУ военным путем, потому что в военном плане Россия уже не сможет достичь успеха.

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Он пояснил, что российская армия не смогла достичь своих стратегических целей в рамках военной кампании. В то же время Милли уверен, что Украина достичь своих стратегических целей военным путем вполне способна. Речь идет о деоккупации всех территорий, включая полуостров Крым, но в ближайшей перспективе реализовать эти цели будет крайне сложно и маловероятно.

"Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будет кроваво, будет трудно. И в какой-то момент обе стороны придут к урегулированию путем переговоров или же они придут к военному решению в какой-то момент", – спрогнозировал Марк Милли.

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