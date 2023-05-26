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Эту войну Россия не выиграет: Милли рассказал, чего ждать в ближайшей перспективе на фронте

Марк Милли считает, что Украина способна освободить все территории, но не в ближайшей перспективе

26 мая 2023, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

ВСУ вполне реально военным путем изгнать противника со своей территории. Но, если говорить прямо, то это произойдет в ближайшей перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Эту войну Россия не выиграет: Милли рассказал, чего ждать в ближайшей перспективе на фронте

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что какая бы не была война, она рано или поздно заканчивается. Если говорить о ситуации в Украине, то она может закончится победой ВСУ военным путем, потому что в военном плане Россия уже не сможет достичь успеха. 


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Он пояснил, что российская армия не смогла достичь своих стратегических целей в рамках военной кампании. В то же время Милли уверен, что Украина достичь своих стратегических целей военным путем вполне способна. Речь идет о деоккупации всех территорий, включая полуостров Крым, но в ближайшей перспективе реализовать эти цели будет крайне сложно и маловероятно.

"Это означает, что боевые действия будут продолжаться, будет кроваво, будет трудно. И в какой-то момент обе стороны придут к урегулированию путем переговоров или же они придут к военному решению в какой-то момент", – спрогнозировал Марк Милли.

Читайте также на портале "Комментарии" — обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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