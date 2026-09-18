Этот замысел Трампа окончательно ударит по Украине: эксперт предупредил о страшном сценарии



















Возможное перемирие в Черном море может создать серьезные риски для Украины, если договоренности не будут предусматривать эффективный международный контроль. Продолжительная пауза в украинских операциях способна дать России возможность ремонтировать корабли Черноморского флота и восстанавливать военный потенциал. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке, кандидат военных наук, эксперт Центра оборонных стратегий Степан Якимяк.

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По его словам, Турция заинтересована в стабилизации ситуации и безопасности гражданского судоходства, однако предложенный формат договоренностей пока не устраняет главные риски для Украины.

"Если мы прекращаем удары по силам, портам в Черном море, по противнику, мы таким образом даем возможность им восстановиться. Повреждены крупные корабли, основные боевые корабли Черноморского флота, фрегаты, а также малые ракетные корабли смогут использовать пока, которые еще есть в Севастополе, чтобы быстро отремонтироваться."

Эксперт предупреждает: чем дольше будет продолжаться такое перемирие, тем больше времени будет у РФ для восстановления своих возможностей. Кроме того, может снизиться украинское давление на российский морской экспорт и связанную с войной инфраструктуру.

Особенно сложным остается вопрос контроля за исполнением потенциального соглашения. Как мягко считает, что без третьей стороны, способной фиксировать нарушения и обеспечивать выполнение договоренностей, устойчивое перемирие малореалистично.

"Опыт всех продолжающихся сейчас войн и военных конфликтов говорит, что это невозможно. Всегда были попытки привлечь международную организацию или крупные ведущие государства, которые брали на себя контроль", — отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что прекращение украинских дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам может дать Москве время для восстановления ресурсов и подготовки новых атак. Именно поэтому отказ от таких операций без реальных гарантий безопасности создаст дополнительные риски для Украины.