"Ми скрізь програємо": у ЗСУ жорстко відповіли на ультиматум Трампа щодо атак по Росії



















Припинення українських далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах може дати Москві час для відновлення ресурсів і підготовки нових атак. Саме тому відмова від таких операцій без реальних гарантій безпеки створюватиме додаткові ризики для України. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, коментуючи дискусії навколо ударів по російській території.

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За словами Братчука, припинення далекобійних ударів створило б для України додаткові безпекові ризики.

"Ми припиняємо, не дай Боже, ці удари. І що ми отримуємо у підсумку? Продовження російського ракетно-дронового терору, активізацію на фронті і можливість для росіян відновлюватися, готуватися до нових, більш активних дій. Тобто ми скрізь програємо", — заявив він.

Братчук наголосив, що удари по території РФ є частиною активної оборони України. За його словами, йдеться передусім про виснаження економічних та військових можливостей противника.

"Наша активна оборона — це не лише події на полі бою. Це і той театр воєнних дій, який Україна розгорнула на території Російської Федерації. Вони б'ють по цивільних, ми цього не робимо, але економічно це виснажує Російську Федерацію", — зазначив Братчук.

Останні удари вже мають відчутні наслідки. Після атаки на Ярославський НПЗ підприємство зупинило первинну переробку нафти через пошкодження ключового обладнання.

Братчук вважає, що продовження таких операцій скорочує ресурсну базу Росії для ведення війни.

"Наша зброя має використовуватися для нанесення відповідних ударів по тих цілях, які заплановані структурами Сил оборони, бо це створює в Росії умови, які призводять до того, що її економічна могутність і, найголовніше, ресурсність стають меншими", — наголосив він.

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