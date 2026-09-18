Цей задум Трампа остаточно вилізе боком Україні: експерт попередив про страшний сценарій



















Можливе перемир’я в Чорному морі може створити серйозні ризики для України, якщо домовленості не передбачатимуть ефективного міжнародного контролю. Тривала пауза в українських операціях здатна дати Росії можливість ремонтувати кораблі Чорноморського флоту та відновлювати військовий потенціал. Про це заявив капітан першого рангу у відставці, кандидат військових наук, експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким’як.

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За його словами, Туреччина зацікавлена у стабілізації ситуації та безпеці цивільного судноплавства, однак запропонований формат домовленостей поки не усуває головних ризиків для України.

"Якщо ми припиняємо удари по силах, портах у Чорному морі, по противнику, ми таким чином даємо можливість їм відновитися. Пошкоджені великі кораблі, основні бойові кораблі Чорноморського флоту, фрегати, а також малі ракетні кораблі зможуть використати доки, які ще є в Севастополі, щоб швидко відремонтуватися", — пояснив Яким’як.

Експерт попереджає: чим довше триватиме таке перемир’я, тим більше часу матиме РФ для відновлення своїх можливостей. Крім того, може зменшитися український тиск на російський морський експорт і пов’язану з війною інфраструктуру.

Особливо складним залишається питання контролю за виконанням потенційної угоди. Яким’як вважає, що без третьої сторони, здатної фіксувати порушення та забезпечувати виконання домовленостей, стійке перемир’я малореалістичне.

"Досвід усіх війн і воєнних конфліктів, які зараз тривають, говорить, що це неможливо. Завжди були спроби залучити міжнародну організацію або великі провідні держави, які брали на себе контроль", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що припинення українських далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах може дати Москві час для відновлення ресурсів і підготовки нових атак. Саме тому відмова від таких операцій без реальних гарантій безпеки створюватиме додаткові ризики для України.