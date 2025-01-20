Этот поезд в огне: бойцы Буданова заявили о сожженном в Питере локомотиве (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге (РФ) неизвестные сожгли российский локомотив, задействованный в военных перевозках. Об этом 20 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. Тепловоз, по данным разведчиков, выгорел дотла.

Российский тепловоз сожгли в Санкт-Петербурге, рассказали в ГУР. Фото: railgallery.ru

В ГУР уточнили, что транспорт был выведен из строя 18 января 2025 года. В депо в Питере был уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. В разведке не сообщили, кто именно поджег тепловоз, и не взяли на себя ответственность за диверсию.

"Огонь уничтожил всю систему управления. Локомотив, таскавший железной дорогой российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит. Сопротивление преступной войне России против Украины продолжается!", — заявили в ГУР.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины. Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации из России.

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