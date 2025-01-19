Россия отстала от графика: будет искать еще 200 тысяч военных для наступления в Украине

Россия будет искать еще 200 тысяч военных для отправки на фронт в Украину. Потребность в живой силе — неотложная, поэтому российский правитель Владимир Путин впервые за 20 лет издал распоряжение проводить сборы резервистов зимой. Такое мнение выразил украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Еспрессо".

В России нехватка живой силы: потери в войне оказались выше запланированных. Фото: ГУР МО Украины

Згурец напомнил, что 16 января Путин подписал указ о сборах резервистов. Речь идет о тех жителях страны-агрессора России, которые находятся в запасе и имеют военную специальность. РФ намерена провести скрытую мобилизацию под прикрытием сборов, убежден эксперт.

"Де-юре, когда речь идет об этих сборах резервистов, то они должны происходить на территории РФ, поэтому вроде бы их участие в боевых действиях не предвидится. Впрочем, существует большая вероятность того, что с этими резервистами, как и со срочниками, будут заключаться контракты. Поскольку именно это сегодня является насущной потребностью российской оккупационной армии", — отметил эксперт.

Он пояснил, что на сегодня на временно оккупированных территориях Украины находится более 600 тысяч российских военных. В то же время в планах РФ было — сосредоточить там до конца 2024 года 800 тысяч личного оккупантов. Однако план провалился из-за того, что у РФ были системные и существенные потери на поле боя.

"А вот обновление войск у противника шло тяжело. Начиная с III квартала прошлого года россияне могли набирать только 600 человек в сутки, тогда как в начале года — до 1000 человек в сутки", — пояснил Згурец.

Поэтому у врага сейчас нет возможности формировать большие резервы, добавил эксперт. Всех новобранцев сразу направляют на линию фронта. Таким образом россияне сами истощаются от "войны на истощение", которую пытаются продолжать.

Как писали "Комментарии", сборы резервистов — рутинная процедура. Подобные указы российский правитель Владимир Путин ежегодно подписывает. Однако в 2025 году налицо спешка: зимой это мероприятие практически не проводится. Например, в 2022 году этот документ был принят в марте, а в 2023 году – в мае.



























