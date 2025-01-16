Путин вызывает на сборы в армию резервистов: что это значит

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Лиля Воробьева
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы. Документ обнародован на официальном портале правовой информации России.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Этот документ вступает в силу сразу после его публикации.
Подобные указы российский президент ежегодно подписывает. Например, в 2022 году этот документ был принят в марте, а в 2023 году – в мае.
На основе этого указа мобилизационное управление Министерства обороны России готовит соответствующую директиву региональным военкоматам. После этого начинается рассылка повесток резервистам в разных регионах России.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже готовится на случай, если с Трампом договориться не получится. Путину готовят новый доклад о необходимости мобилизации, если встреча с Трампом ничего не даст. Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники в Кремле.
В сообщении говорится, что сразу несколько источников подтвердили, что в Кремле готовят общий доклад, который Валерий Герасимов должен представить Путину не позднее 20 января. Якобы "в ней будут предложены реалистичные цифры и сроки привлечения граждан на военную службу. Также будут проработаны доводы в пользу мобилизации".
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