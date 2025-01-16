Путин вызывает на сборы в армию резервистов: что это значит

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы. Документ обнародован на официальном портале правовой информации России.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Призывать в 2025 году находящихся в запасе граждан РФ для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных военных формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийного бедствия, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в указе.

Этот документ вступает в силу сразу после его публикации.

Подобные указы российский президент ежегодно подписывает. Например, в 2022 году этот документ был принят в марте, а в 2023 году – в мае.

На основе этого указа мобилизационное управление Министерства обороны России готовит соответствующую директиву региональным военкоматам. После этого начинается рассылка повесток резервистам в разных регионах России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин уже готовится на случай, если с Трампом договориться не получится. Путину готовят новый доклад о необходимости мобилизации, если встреча с Трампом ничего не даст. Об этом пишут российские паблики со ссылкой на источники в Кремле.

"На фоне разговоров о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом участились слухи о новой волне мобилизации в России. Нет, это не хайп и не манипуляция. Расписание простое: а если договориться с Трампом не получится? Что тогда",- пишут россияне.

В сообщении говорится, что сразу несколько источников подтвердили, что в Кремле готовят общий доклад, который Валерий Герасимов должен представить Путину не позднее 20 января. Якобы "в ней будут предложены реалистичные цифры и сроки привлечения граждан на военную службу. Также будут проработаны доводы в пользу мобилизации".



