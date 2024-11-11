ГУР в московской области совершили «поджог»: подробности

В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "клин-5" московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации из России.

"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", – отметили в ведомстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По Украине массово отключают свет: связано ли это с возможным массированным ударом

Сегодня в 05:51 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95мс, курсом по направлению пусковых рубежей в Каспийское море.

Позже стало известно, что в воздухе – 13 бортов Ту-95мс, 4 Миг-31К, 6 Ту-22МЗ. Сообщается, что обстрел будет происходить волнами. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В связи с угрозой ударов по энергетике, Укрэнерго вводит аварийные графики отключения света по областям. Сообщается об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. По данным мониторингов, все ТУ-95мс вернулись на аэродромы базирования. Ракет в нашем воздушном пространстве пока нет.