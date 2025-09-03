logo

BTC/USD

112271

ETH/USD

4470.41

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Этот козырь Украины может заставить Путина начать переговоры о мире уже этой осенью: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот козырь Украины может заставить Путина начать переговоры о мире уже этой осенью: детали

Politico пишет о том, что удары по российским НПЗ могут заставить Путина начать переговоры уже этой осенью

3 сентября 2025, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Киев продолжает систематически разрушать российскую нефтяную инфраструктуру. Только за последние недели это вывело из строя значительную часть мощностей по переработке нефти, вызвав внутренний дефицит и поставив важнейшую стратегическую отрасль РФ на грань срыва. Интересно, что такие события совпали с заявлениями западных лидеров о том, что нужно усилить давление на страну-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Этот козырь Украины может заставить Путина начать переговоры о мире уже этой осенью: детали

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, давление может стать лучшим способом заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Три европейских чиновника сообщили, что у них общее понимание: сочетание санкций и прицельных ударов вынудит Путина сесть за стол переговоров.

Хоть оценить масштабы повреждений сложно, аналитики считают, что сейчас выведено из строя от 15 до 20 процентов топливного производства России, из-за чего Москва ввела запрет на экспорт и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

В материале говорится, что подобные удары не прекращаются уже больше года, но сейчас их эффект ощущается сильнее, чем когда-либо: санкции и отсутствие западной техподдержки делают ремонт НПЗ в России намного проблематичнее.

По словам бывшего офицера разведки британской армии Филипа Ингрэма, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" - мировые цены на нефть подскочили 2 сентября на фоне роста опасений по поводу перебоев в поставках российского "черного золота" из-за эскалации между РФ и Украиной. Трейдеры также оценивают возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной службой США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/ukrainian-sanctions-batter-russian-war-economy-drone-oil-infrastructure/
Теги:

Новости

Все новости