Киев продолжает систематически разрушать российскую нефтяную инфраструктуру. Только за последние недели это вывело из строя значительную часть мощностей по переработке нефти, вызвав внутренний дефицит и поставив важнейшую стратегическую отрасль РФ на грань срыва. Интересно, что такие события совпали с заявлениями западных лидеров о том, что нужно усилить давление на страну-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, давление может стать лучшим способом заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Три европейских чиновника сообщили, что у них общее понимание: сочетание санкций и прицельных ударов вынудит Путина сесть за стол переговоров.

Хоть оценить масштабы повреждений сложно, аналитики считают, что сейчас выведено из строя от 15 до 20 процентов топливного производства России, из-за чего Москва ввела запрет на экспорт и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

В материале говорится, что подобные удары не прекращаются уже больше года, но сейчас их эффект ощущается сильнее, чем когда-либо: санкции и отсутствие западной техподдержки делают ремонт НПЗ в России намного проблематичнее.

По словам бывшего офицера разведки британской армии Филипа Ингрэма, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" - мировые цены на нефть подскочили 2 сентября на фоне роста опасений по поводу перебоев в поставках российского "черного золота" из-за эскалации между РФ и Украиной. Трейдеры также оценивают возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной службой США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".



