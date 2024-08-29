Этот город нужно удержать любой ценой: от него зависит судьба востока Украины

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Slava Kot
Ветеран войны и общественный активист Олег Симороз считает, что Украина должна удерживать Покровск под своим контролем. По его словам, Украина не может позволить себе отход с города, ведь для врага откроются новые возможности.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Олег Симороз в интервью Oboz.ua прокомментировал ситуацию на фронте, в том числе российское наступление на Покровском направлении. По словам ветерана войны, Покровск тяжело оборонять, ведь армия РФ может атаковать по нескольким направлениям.
Олег Симороз считает, что на это направление нужно перебрасывать значительные военные силы. По его словам, уход на "новые подготовленные позиции" может стать "критическим" для украинских военных, поэтому город нужно "держать всеми силами".
Ветеран войны объясняет, что Покровск имеет стратегическое значение, ведь там развилка к Краматорску, Славянску и на Константиновку. Кроме того, к западу от Покровска около 30 км к граница Днепропетровской области. Симороз считает, что после захвата Покровска, враг будет двигаться именно в эти два направления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала решения украинского командования, приводящие к российским прорывам, в том числе вблизи Покровска.
Также "Комментарии" писали о том, что российские генералы дали обещание Путину взять Покровск до 1 октября.
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