Этот город нужно удержать любой ценой: от него зависит судьба востока Украины

Ветеран войны и общественный активист Олег Симороз считает, что Украина должна удерживать Покровск под своим контролем. По его словам, Украина не может позволить себе отход с города, ведь для врага откроются новые возможности.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Олег Симороз в интервью Oboz.ua прокомментировал ситуацию на фронте, в том числе российское наступление на Покровском направлении. По словам ветерана войны, Покровск тяжело оборонять, ведь армия РФ может атаковать по нескольким направлениям.

"ВСУ было тяжело в Авдеевке. К сожалению, Покровск – это не Авдеевка, это город немного меньше, и враг здесь уже стоит на оперативном пространстве. Авдеевку они брали "в лоб", и там удавалось их сдерживать длительное время. Но в Покровске, к сожалению, ситуация хуже. Они будут иметь возможность заходить в город по трем направлениям или, скорее всего, наносить фланговые удары", — сказал Симороз.

Олег Симороз считает, что на это направление нужно перебрасывать значительные военные силы. По его словам, уход на "новые подготовленные позиции" может стать "критическим" для украинских военных, поэтому город нужно "держать всеми силами".

"Мы не можем себе этого позволить на этом направлении. Иногда, если речь идет о стратегии, можно говорить об уходе на новые подготовленные позиции, можно покинуть город, чтобы сохранить личный состав, занять лучшие рубежи обороны и т.д. Но о Покровске такое говорить уже неуместно. Если город будет взят, многое откроется для врага. Потому Покровск надо держать всеми силами. На самом деле, судьба востока Украины во многом зависит именно от этого населенного пункта", — заявил Симороз.

Ветеран войны объясняет, что Покровск имеет стратегическое значение, ведь там развилка к Краматорску, Славянску и на Константиновку. Кроме того, к западу от Покровска около 30 км к граница Днепропетровской области. Симороз считает, что после захвата Покровска, враг будет двигаться именно в эти два направления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала решения украинского командования, приводящие к российским прорывам, в том числе вблизи Покровска.

Также "Комментарии" писали о том, что российские генералы дали обещание Путину взять Покровск до 1 октября.