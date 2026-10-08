Возвращение Сергея Суровикина, которого называют "генералом Армагеддоном", может создать для Киева особо опасный сценарий. Искусственный интеллект спрогнозировал, что на самом деле Россия может сделать со столицей Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT назвал самым плохим вариантом не попытку захватить Киев, а системное превращение столицы в город, где все труднее жить.

В ответе речь идет о возможных ударах по электростанциям, теплосетям, водоснабжению, логистике, транспортным узлам, телекоммуникациям и мостам через Днепр. Если такие атаки будут одновременно, проблемы могут возникнуть сразу в нескольких сферах.

Ключевой тезис ChatGPT — "не российские танки на улицах, а холод, тьма, проблемы с водой, транспортом и связью одновременно".

По этой логике целью может быть истощение жителей и провоцирование массового выезда.

Чат-бот Copilot также описывает комплексную атаку на критическую инфраструктуру. Среди возможных целей он называет электростанции, тепловые узлы и транспортные мосты.

Худший результат, по его версии, – длительное отсутствие света и тепла у миллионов людей. Дополнительным фактором могут стать удары по жилым кварталам с психологической целью — посеять панику и заставить людей покидать город.

Отдельно Copilot говорит о возможной частичной изоляции Киева из-за перебоев со связью, транспортом и поставкой продуктов. В таком случае столица может столкнуться с глубоким гуманитарным кризисом.

В то же время, Copilot отмечает: этот сценарий не означает полного уничтожения Киева. Его суть — попытка сломать моральный дух украинцев и превратить столицу в "город тьмы".

Чат-бот DeepSeek обрисовал более твердый сценарий. По его мнению, ключевой угрозой могут стать мосты через Днепр.

В ответе утверждается, что их уничтожение могло фактически разделить город, а левобережные районы — изолировать от части необходимой инфраструктуры. DeepSeek увязывает это с возможными перебоями с водой, светом, теплом и транспортом.

Вторым фактором модель ИИ называет дефицит ракет-перехватчиков для Patriot. В случае массированного запуска большого количества ракет и дронов и невозможности отразить атаку, значительная часть столицы рискует остаться без электричества на длительное время.

Главный вывод DeepSeek — самый плохой сценарий заключается в создании парализованного города, который будет иметь проблемы не только с энергией, но и с эвакуацией людей и доставкой помощи. При этом бот связывает такую тактику с Суровикиным и его предыдущей ролью в войне.

Все три чата-боты сходятся на том, что худший сценарий — это комплексное давление на Киев через критическую инфраструктуру, энергетику, транспорт и связь. Общим является и тезис, что речь идет не обязательно о наземном штурме столицы.

Различие – в масштабе и конкретных целях. ChatGPT делает акцент на постепенном истощении города, Copilot – на гуманитарном кризисе и психологическом давлении, а DeepSeek наибольшее внимание уделяет мостам через Днепр, ПВО и возможному физическому параличу столицы.

Важно: именно сценарии, сформулированные искусственным интеллектом, а не подтвержденный прогноз будущих действий России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин может перейти к худшему сценарию по Украине.



