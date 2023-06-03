Это удивительная смесь Первой мировой и гибридной войны будущего, - американский ветеран о войне в Украине

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки", пишут "Комментарии".



Иностранцы добровольцы защищают Украину. Иллюстративное фото

Ларсон уехал на войну, в чужую ему страну, вместе с другом-добровольцем, тот погиб от российского снаряда. Военный до сих пор хранит обломок вражеского оружия как память товарища. Он убежден, что его друга можно было бы спасти, будь украинские военные лучше оснащены.

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Карл Ларссон был боевым инженером во время военной операции в Ираке в 2003 году. Он отмечает, что полномасштабное вторжение в Украине, в отличие от других многих войн, имеет черно-белую окраску. То есть, нет сомнения на какой стороне зло, а на какой добро.

"Это другая война. Происходящая в Украине война — это странная смесь Первой мировой войны и гибридной войны будущего, с дронами и гаджетами. Ты живешь в траншее, как твой дедушка, а дроны на тебя сбрасывают бомбы, очень гиперсовременные. Когда я был в Ираке, только у некоторых ребят были мобильные телефоны, но они не походили на современные телефоны. Это были старые телефоны на кнопках, дронов у нас точно не было", — заметил он.

Ларсон также добавил, что украинское командование является более централизованным, чем в Ираке. В то же время, воинам ВСУ, на его взгляд, не хватает модерной боевой оснастки.

"Не хватало многих снаряжений. И потому отдельные ребята покупали вещи, которых не было у подразделения. Например, я знаю, что парень, купивший дрон, стал оператором беспилотника, потому что заплатил за него", — подчеркнул он.

Через полгода службы в Украине американский ветеран вернулся в родной Сиэтл и основал там организацию для помощи ВСУ. Сегодня он собирает деньги, покупает генераторы, дроны, транспорт и другие необходимые вещи для фронта.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, почему все больше женщин вступают в ряды ВСУ . За период полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на оборону Украины, увеличилось вдвое.